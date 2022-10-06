При каких условиях вернутся к плавающему валютному курсу — ответ НБУ Сегодня 14:00 — Валюта

Основной предпосылкой для возврата к плавающему валютному курсу является сбалансирование состояния валютного рынка.

Об этом сообщил заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук во время онлайн-конференции

«Прежде всего основным условием для возвращения к плавающему курсу является более сбалансированное состояние валютного рынка», — сказал он.

По словам Николайчука, объемы интервенций НБУ должны быть значительно меньше, чем летом и в сентябре, когда регулятор ежемесячно тратил 3-4 млрд долларов для сохранения курсовой стойкости.

«При таких объемах трудно говорить о возможности плавающего курса. Для того чтобы такое состояние валютного рынка сформировалось, нам нужен более стабильный транспортный морской коридор, способность экспортировать свою продукцию, потому что железнодорожные и автомобильные пути ограничены. Плюс нам нужен уровень снижения рисков безопасности, чтобы население и бизнес не так активно пытались перевести свои средства из гривневых активов в доллары, как сейчас», — отметил замглавы Нацбанка.

УНІАН По материалам:

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