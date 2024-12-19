Президент сообщил, обеспечена ли Украина финансами на 2025 год — Finance.ua

Президент сообщил, обеспечена ли Украина финансами на 2025 год Сегодня 16:00 — Казна и Политика

Президент сообщил, обеспечена ли Украина финансами на 2025 год

Благодаря международным партнерам Украина обеспечена финансами на следующий, 2025 год.

Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в Брюсселе после встречи с лидерами, главами правительств и другими представителями стран Европы.

Глава государства поблагодарил всех присутствующих за неизменную и всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

В то же время ключевой темой встречи было то, как усилить Украину и укрепить ее позиции и на фронте, и в дипломатии.

«Мы делаем все для того, чтобы Украина была сильной, для того чтобы никто нам ничего не навязывал, и я думаю, что все у нас получается», — сообщил Зеленский.

Также было обсуждено, в частности, усиление украинской ПВО для защиты городов и критической инфраструктуры.

«Тем разговора очень много. Они важны. Есть сенситивные вещи: зима, энергетика — надо нам защищать. Нам сейчас срочно нужны 19 систем противовоздушной обороны для того, чтобы защищать распределительные станции — по чему целит ежедневно российская федерация», — подчеркнул Зеленский.

УНІАН По материалам:

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