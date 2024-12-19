Президент сообщил, обеспечена ли Украина финансами на 2025 год — Finance.ua
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Президент сообщил, обеспечена ли Украина финансами на 2025 год

Казна и Политика
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Президент сообщил, обеспечена ли Украина финансами на 2025 год
Президент сообщил, обеспечена ли Украина финансами на 2025 год
Благодаря международным партнерам Украина обеспечена финансами на следующий, 2025 год.
Об этом глава государства Владимир Зеленский заявил в Брюсселе после встречи с лидерами, главами правительств и другими представителями стран Европы.
Глава государства поблагодарил всех присутствующих за неизменную и всестороннюю поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
В то же время ключевой темой встречи было то, как усилить Украину и укрепить ее позиции и на фронте, и в дипломатии.
«Мы делаем все для того, чтобы Украина была сильной, для того чтобы никто нам ничего не навязывал, и я думаю, что все у нас получается», — сообщил Зеленский.
Также было обсуждено, в частности, усиление украинской ПВО для защиты городов и критической инфраструктуры.
«Тем разговора очень много. Они важны. Есть сенситивные вещи: зима, энергетика — надо нам защищать. Нам сейчас срочно нужны 19 систем противовоздушной обороны для того, чтобы защищать распределительные станции — по чему целит ежедневно российская федерация», — подчеркнул Зеленский.
По материалам:
УНІАН
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