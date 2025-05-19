Президент Румынии подписал закон, разрешающий военным сбивать «заблудившиеся» дроны рф — Finance.ua

Президент Румынии подписал закон, разрешающий военным сбивать «заблудившиеся» дроны рф Сегодня 16:33

Временный президент Румынии Илие Боложан подписал закон, расширивший полномочия армии и разрешивший сбивать БПЛА, незаконно находящиеся в воздушном пространстве страны.

Об этом сообщает Digi24 , пишет «Европейская правда».

Илие Боложан подписал принятый парламентом закон, позволяющий сбивать в воздушном пространстве Румынии незаконно находящиеся там дроны, а также закон о военных миссиях и операциях на территории Румынии в мирное время.

Напомним, работу над законом начали после серии случаев, когда российские ударные БПЛА, атаковавшие юг украинской Одесской области, залетали на территорию Румынии. Его окончательно одобрили в парламенте в феврале 2025 года.

Румынские ультраправые оспаривали закон в Конституционном суде, но проиграли.

Напомним, в марте Румыния подтвердила очередное падение российского дрона на своей территории — в приграничной зоне недалеко от украинского Рени.

Економічна Правда По материалам:

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