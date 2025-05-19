Президент Румынии подписал закон, разрешающий военным сбивать «заблудившиеся» дроны рф — Finance.ua

Президент Румынии подписал закон, разрешающий военным сбивать «заблудившиеся» дроны рф
Временный президент Румынии Илие Боложан подписал закон, расширивший полномочия армии и разрешивший сбивать БПЛА, незаконно находящиеся в воздушном пространстве страны.
Об этом сообщает Digi24, пишет «Европейская правда».
Илие Боложан подписал принятый парламентом закон, позволяющий сбивать в воздушном пространстве Румынии незаконно находящиеся там дроны, а также закон о военных миссиях и операциях на территории Румынии в мирное время.
Напомним, работу над законом начали после серии случаев, когда российские ударные БПЛА, атаковавшие юг украинской Одесской области, залетали на территорию Румынии. Его окончательно одобрили в парламенте в феврале 2025 года.
Румынские ультраправые оспаривали закон в Конституционном суде, но проиграли.
Напомним, в марте Румыния подтвердила очередное падение российского дрона на своей территории — в приграничной зоне недалеко от украинского Рени.
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