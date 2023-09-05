Президент подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма — Finance.ua
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Президент подписал закон об изменении административно-территориального устройства Крыма

Казна и Политика
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упорядочении административно-территориального устройства Автономной Республики Крым.
Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в АР Крым.
«Президент Украины подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно решения отдельных вопросов административно-территориального устройства Автономной Республики Крым», — говорится в сообщении.
После вступления в силу закона — на следующий день после его официального опубликования будут введены в действие решения, принятые парламентом в 2016 и 2020 годах по декоммунизации и введению нового районного деления Автономной Республики Крым.
В этой связи закон поручает Кабинету Министров Украины в течение одного месяца определить территории и административные центры территориальных общин в Автономной Республике Крым, а в течение трех месяцев создать районные государственные администрации новых районов и внести на рассмотрение парламента законопроект об особенностях восстановления публичной власти в Автономной Республике Крым после деоккупации.
Главной целью закона является подготовка почвы для деоккупации полуострова, ведь военные и военно-гражданские администрации создают для деятельности на территории территориальных общин.
По материалам:
Економічна Правда
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