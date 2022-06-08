Президент дал указания правительству о тарифах на газ и электричество в Украине — Finance.ua

Президент Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров сделать все, чтобы тарифы на газ и электроэнергию и в следующем отопительном сезоне не изменились.
Об этом глава государства заявил в своем видеообращении вечером, 7 июня.
«Хочу отдельно подчеркнуть, что поставил правительству очень конкретную задачу сделать все, чтобы тарифы на газ и электричество и в следующем отопительном сезоне не изменились. Людям и так сложно, потому что война. Это будет обеспечено», — сказал Президент.
Как отметил Зеленский, местные власти отвечают за тарифы на тепло и на горячую воду, и на местном уровне должна быть обеспечена такая же неизменность тарифов и зимой 2022-2023 годов.
Кабинет Министров создает штаб для подготовки к следующему отопительному сезону. Также, по его словам, власти на сегодняшний день делают все возможное, чтобы нарастить возможности экспорта электроэнергии.
В «Нефтегазе» объяснили, что будет, если не оплачивать счета за газ во время войны.
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