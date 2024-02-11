Презентовали новые бензиновые MINI Cooper в двух версиях (фото) — Finance.ua

Презентовали новые бензиновые MINI Cooper в двух версиях (фото) Сегодня 04:12 — Технологии&Авто

Раньше всегда речь шла об электрической версии нового MINI Cooper, что является логическим решением: небольшой электрический автомобиль для европейского рынка.

Но сообщается , что новинка также будет иметь традиционный бензиновый автомобиль. И сразу в двух вариациях — стандартный MINI Cooper C и «заряженный» MINI Cooper S.

Фото: mezha. media

Настоящая решетка радиатора и традиционные дверные ручки — визуально наиболее заметные отличия бензиновых версий MINI Cooper от электрического родственника. Вместе с этим сохранились круглые фары с горизонтальными чертами внутри, а также треугольные фонари, стилизованные под британский флаг. Разница между автомобилями MINI Cooper C и MINI Cooper S — в логотипах, 16/18-дюймовых колесных дисках, декоре кузова.

Также у них разные двигатели. Базовый вариант MINI Cooper C получит 3-цилиндровый турбомотор на 156 «лошадей», что обеспечит ускорение 0−100 км/ч за 7,7 секунды. Более спортивный вариант MINI Cooper S предложит уже 4-цилиндровый 204-сильный двигатель и ускорение 0−100 км/ч за 6,6 секунды.

Фото: mezha. media

Кроме того, открылись новые интересные детали. К примеру, в салоне новинки MINI Cooper внимание привлекает не только OLED-дисплей диаметром 240 мм, но и возможность проекции цветных декорированных изображений на переднюю панель. Ключевые переключатели собраны в один блок на центральной консоли, под ним находится беспроводная зарядка.

Фото: mezha. media

MINI Cooper может предложить несколько вариантов отделки сидений, что будет зависеть от комплектации: Essential, Classic, Favoured, JCW Trim.

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