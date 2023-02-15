Премиальный китайский бренд Hongqi выпустит новый кроссовер — Finance.ua

Премиальный китайский бренд Hongqi выпустит новый кроссовер Сегодня 06:50 — Технологии&Авто

Китайская компания Hongqi, принадлежащая государственной корпорации FAW, готовит к выходу среднеразмерный кроссовер HS6.

Об этом сообщает Autohome.com.

Новинка исполнена в корпоративной стилистике бренда. Спереди находится огромная решетка радиатора с горизонтальными линиями. Она плавно перетекает в светодиодные фары. Задняя часть автомобиля выделяется фонарями с декоративным хромированным элементом, горизонтально разделяющим оптику на две части.

Габариты автомобиля: 4 995 мм в длину, 1 960 мм в ширину и 1 760 мм в высоту. Колесная база составляет 2920 мм.

Салон Hongqi HS6 довольно минималистичен. На передней панели установлены два сенсорных экрана, на один выводится спидометр и тахометр. За весь функционал автомобиля отвечает вертикальный сенсорный экран мультимедийной системы.

Авто приводит в движение 2-литровый турбодвигатель CA4GC20TD-35 мощностью 252 лошадиные силы. Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 210 км/ч. Снаряженная масса — 2090 кг.

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MMR По материалам:

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