Премиальный китайский бренд Hongqi выпустит новый кроссовер — Finance.ua
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Премиальный китайский бренд Hongqi выпустит новый кроссовер

Технологии&Авто
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Китайская компания Hongqi, принадлежащая государственной корпорации FAW, готовит к выходу среднеразмерный кроссовер HS6.
Об этом сообщает Autohome.com.
Новинка исполнена в корпоративной стилистике бренда. Спереди находится огромная решетка радиатора с горизонтальными линиями. Она плавно перетекает в светодиодные фары. Задняя часть автомобиля выделяется фонарями с декоративным хромированным элементом, горизонтально разделяющим оптику на две части.
Габариты автомобиля: 4 995 мм в длину, 1 960 мм в ширину и 1 760 мм в высоту. Колесная база составляет 2920 мм.
Премиальный китайский бренд Hongqi выпустит новый кроссовер
Салон Hongqi HS6 довольно минималистичен. На передней панели установлены два сенсорных экрана, на один выводится спидометр и тахометр. За весь функционал автомобиля отвечает вертикальный сенсорный экран мультимедийной системы.
Авто приводит в движение 2-литровый турбодвигатель CA4GC20TD-35 мощностью 252 лошадиные силы. Максимальная скорость кроссовера ограничена на отметке 210 км/ч. Снаряженная масса — 2090 кг.
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По материалам:
MMR
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