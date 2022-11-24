Премьер призвал канадские компании уже сейчас инвестировать в Украину — Finance.ua
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Премьер призвал канадские компании уже сейчас инвестировать в Украину

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Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал канадские компании уже сейчас инвестировать в Украину.
«Больше всего в будущем выиграют те, кто первым инвестирует в Украину. Выступая на бизнес-конференции Rebuild Ukraine, организованной Канадой, призвал канадские компании уже сейчас присоединяться к восстановлению нашей страны. Гражданская и энергетическая инфраструктура Украины продолжает получать удары со стороны российских террористов. Указал на важность помощи со стороны канадского бизнеса в обеспечении критических потребностей государства», — написал Шмыгаль в телеграмм-канале.
Также приоритетными направлениями инвестиций, по словам премьера, являются: безопасность и ВПК, аграрный сектор, энергетика, IT и новая инфраструктура.
«Ведем переговоры с IFC и MIGA о страховании военных рисков для активизации привлечения инвестиций. Суверенные облигации в размере 500 млн канадских долларов, выпущенных правительством Канады, также станут важным инструментом укрепления Украины», — добавил он.
По материалам:
Finance.ua
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