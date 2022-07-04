Премьер-министр Чехии побуждает чешские компании к восстановлению Украины — Finance.ua
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Премьер-министр Чехии побуждает чешские компании к восстановлению Украины

Недвижимость
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Премьер-министр Чехии Петер Фиала в понедельник, 4 июля, выступит на международной конференции в Швейцарии и призовет чешские компании к послевоенному восстановлению Украины.
Об этом сообщает Czech Radio.
Фиала считает необходимым сделать все возможное для привлечения чешских компаний и других структур к послевоенному восстановлению Украины, сказал он перед вылетом на конференцию.
Послевоенное восстановление страны, по его словам, станет вызовом всем ключевым игрокам демократического мира, а ее приоритеты должны определяться самими украинцами.
Чехия продолжит поддерживать Украину поставками военного материала, ремонтом военной техники и посредством гуманитарной помощи, заверил глава чешского правительства.
В Лугано Фиала, среди прочего, встретится со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем, который ознакомит участников с планом реконструкции и развития Украины в соответствии с идеями Киева.
По итогам конференции во вторник ожидается принятие так называемой Логанской декларации об основах дальнейшего сотрудничества.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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