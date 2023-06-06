Представлены новые macOS и iOS: какие функции они получили — Finance.ua

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Представлены новые macOS и iOS: какие функции они получили

Технологии&Авто
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Apple представила свою новую операционную систему для компьютеров и ноутбуков — macOS 14, а также iOS 17, предназначенную для смартфонов и планшетов.
Как пишет The Verge, среди основных новинок в macOS, получившей название Sonoma — появление виджетов на рабочем столе. Они будут динамически подстраиваться под использование, поэтому будут несколько прозрачными, когда открыта другая программа.
Так выглядят виджеты при открытой программе в macOS 14. Фото: скриншот / Apple
Так выглядят виджеты при открытой программе в macOS 14. Фото: скриншот / Apple
В новой macOS есть игровой режим — в нем повышается мощность центрального и графического процессоров, сокращаются фоновые задания и работают контроллеры PlayStation и Xbox.
Некоторые улучшения получили и видеоконференции. В частности, появилась функция Presenter Overlay, позволяющая демонстрировать экран за вами, в то время как лицо также будет видно.
Apple добавила и возможность закреплять веб-приложения на панель Dock.
Кроме того, в macOS 14 и iOS 17 будут общие нововведения. Речь идет об улучшенной функции интеллектуального ввода текста и возможности вызвать Siri, не произнося сначала слово «привет».
Все новые функции macOS. Фото: Apple
Все новые функции macOS. Фото: Apple
Что касается собственно iOS, то издание пишет, что в 17-й версии среди прочего появились новые функции безопасности, встроенная программа для ведения журнала и улучшенная автоисправление.
Также в iOS 17 есть новая функция транскрипции голосовой почты в реальном времени, позволяющая просматривать расшифровку сообщения, оставляемого абонентом.
Apple анонсировала и новое приложение Journal. Оно помогает следить за вашим днем, автоматически предлагает моменты, которые можно отметить в дневнике. Записи могут содержать фотографии, музыку и активность. Приложение имеет сквозное шифрование, чтобы сохранить конфиденциальность.
Пользователи iOS 17 могут также создать контакт-постер, который будет отображаться у всех, кому они будут звонить.
Так выглядят контакты-постеры в iOS 17. Фото: Apple
Так выглядят контакты-постеры в iOS 17. Фото: Apple
В операционной системе появится новый режим под названием StandBy — он будет преобразовывать экран в дисплей с датой и временем и автоматически включаться, когда смартфон находится в горизонтальном положении во время зарядки. Пользователи смогут провести пальцем, чтобы просмотреть некоторые из выбранных фотографий. Ночью дисплей будет иметь красный тон, чтобы не мешать сну.
Режим ожидания в iOS 17. Фото: Apple
Режим ожидания в iOS 17. Фото: Apple

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