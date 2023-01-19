Представлена ​​технологическая ложка SpoonTEK, которая делает еду вкуснее — Finance.ua

Представлена ​​технологическая ложка SpoonTEK, которая делает еду вкуснее Сегодня 05:05 — Технологии&Авто

Представлена ​​технологическая ложка SpoonTEK, которая делает еду вкуснее

Многие считают, что еда недостаточно вкусна, если к ней не добавить соль, сахар или какую-нибудь приправу с глутаматом натрия. Но это не полезно для нашего организма. Стартап SpoonTEK предлагает альтернативу — инновационную ложку, которая, как сообщается, усиливает вкус любого блюда, не причиняя вреда вкусовым рецептоарам.

SpoonTEK выглядит как обычная ложка, но внутри у нее батарея и электронная начинка. Один электрод находится на нижней стороне ручки и еще один внутри черпака. Поскольку это столовый предмет, он имеет относительную устойчивость к воде и механическим воздействиям. Соответственно, такую ложку можно смело использовать с жидкими блюдами. Работает она очень просто — пользователь зажимает рукой электрод на ручке, а еда закрывает другой электрод. Когда человек кладет ложку в рот, он замыкает электрическую цепь (загорается светодиод) и происходит легкая электрическая стимуляция вкусовых рецепторов языка, что улучшает вкусовые ощущения. Этот же принцип успешно используется в палочках для еды и специальных бокалах для коктейлей. Никакой вред организму такая электрическая стимуляция не наносит.

Ложку SpoonTEK нельзя мыть в посудомоечной машине, только вручную. Кроме того, такой гаджет не рекомендуется использовать людям, имеющим электронные импланты (особенно кардиостимуляторы), или страдающим судорогами. Разработчики также советуют избавиться от любых посторонних предметов во рту или на языке перед использованием ложки.

SpoonTEK уже доступна в продаже на сайте разработчика по цене 29 долларов. Ложка предлагается в трех вариантах расцветки: черном, сером и бежевом.

t4 По материалам:

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