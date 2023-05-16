Представлена ​​первая компактная стиральная машина без шлангов и подключения к водопроводу (фото) — Finance.ua
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Представлена ​​первая компактная стиральная машина без шлангов и подключения к водопроводу (фото)

Фондовый рынок
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Представлена ​​первая компактная стиральная машина без шлангов и подключения к водопроводу (фото)
Представлена ​​первая компактная стиральная машина без шлангов и подключения к водопроводу (фото)
Вы когда-нибудь представляли себе стиральную машину, которая помещается в фургоне и может работать от аккумулятора?
Если нет, то встречайте новинку — Eeva. Это компактная и эффективная стиральная машинка, которая к тому же абсолютно независима от водопроводной системы.
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Устройство занимает всего 1,07×0,61 метра, что позволяет ему легко уместиться в любом помещении — спальня или ванная комната. И не пугайтесь, размеры здесь совсем не важны.
Несмотря на свои скромные габариты, Eeva способна всего за полтора часа постирать и высушить до 3,5 кг белья. При этом уникальная особенность девайса — его полная автономность.
То есть машинка не нуждается в подключении к водопроводу или канализации. Достаточно залить в машинку 11 литров воды и наслаждаться процессом стирки. А если вы находитесь в путешествии и розетка не под рукой, то Eeva сможет работать прямо от аккумулятора.
Новинка уже успела произвести фурор на платформе Indiegogo, собрав в 70 раз больше средств, чем планировалось. И если вас устройство тоже привлекло, вы уже сейчас можете заказать Eeva за $900. Единственное — девайс доставляется только внутри США.
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По материалам:
t4.com.ua
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