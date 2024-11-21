Представлен Xiaomi Smart Band 9 Pro с AMOLED-экраном и автономностью до 21 дня — Finance.ua
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Представлен Xiaomi Smart Band 9 Pro с AMOLED-экраном и автономностью до 21 дня

Фондовый рынок
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Компания Xiaomi анонсировала новый умный браслет — Smart Band 9 Pro.
Устройство оснащено 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 60 Гц и пиковой яркостью 1200 нит (вдвое больше, чем у предыдущей модели).
Новинка получила алюминиевый корпус, доступный в черном, золотистом или розовом цветах. Гаджет весит всего 24,5 г и имеет толщину 10,8 мм. На выбор есть разные ремешки: спортивный, кожаный или миланская петля.
Представлен Xiaomi Smart Band 9 Pro с AMOLED-экраном и автономностью до 21 дня
Smart Band 9 Pro предлагает более 150 спортивных режимов. Новинка имеет встроенный GPS для тренировок, защиту от воды и множество различных датчиков для отслеживания показателей здоровья.
Главной особенностью этого поколения браслета является увеличенное время автономной работы. Xiaomi утверждает, что Smart Band 9 Pro может проработать до 21 дня на одном заряде.
По материалам:
mezha.media
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