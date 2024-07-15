Представлен внедорожник Ram 1200 — Finance.ua

Представлен внедорожник Ram 1200 Сегодня 23:26 — Технологии&Авто

Представлен внедорожник Ram 1200

Представлен новый внедорожник Ram 1200, получивший кузов длиной 5,3 метра и доступный в версиях с одинарной или двойной кабиной, способной перевозить от двух до пяти пассажиров.

Все версии Ram 1200 оснащены 2,4-литровым турбированным двигателем, развивающим мощность 210 лошадиных сил, и крутящим моментом 226 Нм. Покупатели могут выбирать между шестиступенчатой ​​механической коробкой или шестиступенчатым автоматом.

Шестиступенчатая механическая коробка оснащена индикатором переключения передач для оптимизации работы двигателя, а шестиступенчатая автоматическая коробка предлагает режимы вождения Sport и Eco. Кроме того, предлагается полный подключаемый привод с понижающей коробкой и блокировкой дифференциала.

Ram 1200 отличается грузоподъемностью и буксировочной способностью. В зависимости от версии, он может перевозить от 1050 до 1210 кг и буксировать до 3 тонн. Автомобиль оснащен 10-дюймовым сенсорным экраном, совместимым с Apple CarPlay и Android Auto, а также системой панорамного обзора.

Цена новинки составляет от 25 000 долларов в Мексике, где новинка конкурирует с Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Nissan NP300, Chevrolet S10 Max и GWM Poer.

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Portaltele По материалам:

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