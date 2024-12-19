Представлен стильный кроссовер Kia за $12 000 (видео) — Finance.ua

Представлен стильный кроссовер Kia за $12 000 (видео) Сегодня 21:30 — Фондовый рынок

Представлен стильный кроссовер Kia за $12 000 (видео)

Компактный кроссовер Kia Syros отличается оригинальным дизайном и просторным салоном. Модель дебютировала в бензиновой и дизельной версиях, а позже появится электрокар.

В Индии представили новый Kia Syros. Недорогой компактный кроссовер поступит в продажу с января и обойдется примерно от $12 000. Подробности авто опубликовали на официальном сайте Kia.

Кроссовер Kia Syros — небольшая модель В-класса. Дизайн авто выдержан в новом фирменном стиле — оно напоминает электрокроссовер Kia EV3 и EV9. У него высокий капот, крупные фары и выраженный пластиковый обвес, а фонари расположены в стойках крыши.

Размеры Kia Syros 2025:

длина — 3995 мм;

ширина — 1800 мм;

высота — 1665 мм;

колесная база — 2550 мм.

В салоне установили оригинальный двухспицевый руль и пару 12,3-дюймовых дисплеев на передней панели. Компактный кроссовер Kia Syros достаточно просторен для своих размеров, а его задние сиденья имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинок. Объем багажника составляет 465 л.

Кроссовер Kia Syros 2025 дебютирует в двух версиях. Модель с 1,0-литровым бензиновым турбомотором на 120 сил предлагают с 6-ступенчатой ​​механической КПП или 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями. 1,5-литровый 115-сильный турбодизель доступен с механикой или 6-ступенчатым автоматом.

Позже появится электромобиль Kia Syros. Все модификации будут переднеприводными.

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