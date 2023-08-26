Представлен самый быстрый Ford Mustang в истории (видео) — Finance.ua

Представлен самый быстрый Ford Mustang в истории (видео) Сегодня 02:14 — Технологии&Авто

Представлен самый быстрый Ford Mustang в истории (видео)

Ford представил новый Mustang GTD 2025 модельного года. Это дорожная версия гоночного болида GT3 с очень мощным двигателем.

Об этом рассказали на сайте бренда.

Ford Mustang GTD получил новый кузовной обвес с широкими передними и задними крыльями и массивным сплиттером. На кузове можно найти множество функциональных воздухозаборников.

Сзади расположено большое активное антикрыло. Его угол наклона можно регулировать самостоятельно.

Клиенты могут заказать новый Ford Mustang GTD в любом цвете. Доступны даже оттенки, которые самостоятельно предоставит покупатель.

В отличие от других Ford Mustang, новый GTD будут выпускать в Канаде. Производством новинки займется компания Multimatic, ранее отвечавшая за выпуск суперкара Ford GT.

Ford Mustang GTD получил некоторые передовые гоночные технологии. Среди них адаптивная подвеска и активная аэродинамика.

Под капотом расположен 5,2-литровый компрессорный двигатель V8 мощностью 800 л.с. Он оснащен титановым выхлопом с активной системой клапанов.

Коробка передач находится в задней части авто. Это позволило распределить вес по осям в соотношении 50:50.

Ширина передних шин 325 мм, а задних — 345 мм. Также автомобиль получил 20-дюймовые кованые алюминиевые колесные диски.

В отделке интерьера используется замша, кожа и углеродное волокно. Внутри установлены два спортивных сиденья Recaro. Также Ford Mustang GTD избавился от багажника, что позволило сильно снизить вес авто.

Ford Mustang GTD поступит в продажу в конце 2024 года. Начальная цена составит около 300 тысяч долларов.

Фокус По материалам:

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