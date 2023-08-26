Представлен самый быстрый Ford Mustang в истории (видео) — Finance.ua

Представлен самый быстрый Ford Mustang в истории (видео)
Ford представил новый Mustang GTD 2025 модельного года. Это дорожная версия гоночного болида GT3 с очень мощным двигателем.
Об этом рассказали на сайте бренда.
Ford Mustang GTD получил новый кузовной обвес с широкими передними и задними крыльями и массивным сплиттером. На кузове можно найти множество функциональных воздухозаборников.
Сзади расположено большое активное антикрыло. Его угол наклона можно регулировать самостоятельно.
Клиенты могут заказать новый Ford Mustang GTD в любом цвете. Доступны даже оттенки, которые самостоятельно предоставит покупатель.
В отличие от других Ford Mustang, новый GTD будут выпускать в Канаде. Производством новинки займется компания Multimatic, ранее отвечавшая за выпуск суперкара Ford GT.
Ford Mustang GTD получил некоторые передовые гоночные технологии. Среди них адаптивная подвеска и активная аэродинамика.
Под капотом расположен 5,2-литровый компрессорный двигатель V8 мощностью 800 л.с. Он оснащен титановым выхлопом с активной системой клапанов.
Коробка передач находится в задней части авто. Это позволило распределить вес по осям в соотношении 50:50.
Ширина передних шин 325 мм, а задних — 345 мм. Также автомобиль получил 20-дюймовые кованые алюминиевые колесные диски.
В отделке интерьера используется замша, кожа и углеродное волокно. Внутри установлены два спортивных сиденья Recaro. Также Ford Mustang GTD избавился от багажника, что позволило сильно снизить вес авто.
Ford Mustang GTD поступит в продажу в конце 2024 года. Начальная цена составит около 300 тысяч долларов.
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