Представлен первый электрический пикап Toyota: подробности и фото — Finance.ua

Представлен первый электрический пикап Toyota: подробности и фото Сегодня 23:49 — Технологии&Авто

Представлен первый электрический пикап Toyota: подробности и фото

В линейке Toyota вскоре может появиться электрический пикап. Первый прототип Toyota Hilux Revo BEV презентовали в Таиланде на мероприятии, посвященному 60-летию местного представительства марки. Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.

Пикап презентовал сам Акио Тойода — руководитель японского концерна. Он не раскрыл подробности или характеристики новинки, но сообщил, что электромобиль Toyota разрабатывают инженеры из Японии и Таиланда. На данный момент электрокары Toyota используют моторы мощностью до 245 л. с. и батареи емкостью до 71 кВт/ч.

За основу для модели взяли привычный пикап Toyota Hilux, причем в более доступной двухдверной версии с удлиненным кузовом — такие модели в основном покупают для бизнеса. От стандартной дизельной версии электрокар отличается дизайном передней части с заглушкой вместо решетки радиатора и более обтекаемым бампером. Кроме того, на левом крыле появился зарядный разъем.

В своем выступлении Акио Тойода заявил, что электрификация — не единственный способ снизить вредные выбросы. Очевидно он намекал на еще одну новую версию Toyota Hilux — пикап с водородными топливными ячейками, который сейчас разрабатывают в Великобритании.

Фокус По материалам:

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