Представлен новый Mercedes-Benz GLC Coupe (фото) — Finance.ua

Представлен новый Mercedes-Benz GLC Coupe (фото) Сегодня 01:40 — Технологии&Авто

Представлен новый Mercedes-Benz GLC Coupe (фото), Фото: Mercedes-Benz

Линейка Mercedes-Benz GLC 2023 расширена — к стандартной модели и удлиненной семиместной версии присоединился купеподобный вариант. Кроссовер поступит в продажу с июля.

Подробности авто раскрыли на официальном сайте немецкой марки.

Как и прежде, главное отличие Mercedes-Benz GLC Coupe — его элегантный дизайн. У купе-кроссовера стремительный профиль с аркообразной крышей и заостренной задней частью. Кроме того, привлекают внимание изящные тоненькие фонари. Авто дебютировало в версии с AMG-пакетом, включающим обвесы и 19-дюймовые диски вместо стандартных 18-дюймовых.

Фото: Mercedes-Benz

Кроссовер Mercedes-Benz GLC Coupe не только выглядит динамично — его аэродинамика хорошо проработана. Коэффициент лобового сопротивления снижен до 0,27. Автомобиль немного подрос в размерах по сравнению с предшественником.

Габариты Mercedes-Benz GLC Coupe 2023:

длина — 4731 мм;

ширина — 1890 мм;

высота — 1605 мм;

колесная база — 2888 мм.

Интерьер Mercedes GLC Coupe выполнен в духе стандартной модели и седана C-Class. Показ приборов выведен на дисплей, а на наклонной центральной панели установлен большой 11,9-дюймовый тачскрин портретного формата.

Кроссовер стал просторнее внутри, а объем его багажника вырос до 545 л. Список опций пополнили камеры кругового обзора, система полуавтономного вождения, сканер отпечатков пальцев и 710-ваттная аудиосистема Burmester.

Фото: Mercedes-Benz

Все Mercedes GLC Coupe 2023 являются гибридами. «Мягкими» 48-вольтными установками дополнили 2,0-литровые бензиновые турбомоторы мощностью 204 и 258 л. с., а также турбодизели такого же объема на 197 и 269 л.

Кроме того, теперь доступны сразу три подзаряжаемых гибрида — бензиновые на 313 и 381 л. с., а также 333-сильный дизельный. Все они оснащены батареей на 31,2 кВт∙ч и могут проехать 113-131 км на электротяге. Самый мощный из них стартует до 100 км/ч за 5,6 с.

Кроссовер Mercedes оснащен 9-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом. За доплату доступны пневмоподвеска и управляемые задние колеса.

Фокус По материалам:

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