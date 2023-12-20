Представлен новый McLaren GTS — самую необычную модель британской марки (фото) 20.12.2023, 01:21 — Технологии&Авто

Представлен новый McLaren GTS — самую необычную модель британской марки (фото)

Представлен новый McLaren GTS — практичный суперкар с двумя багажниками и мягкой подвеской. Купе способно разгоняться до сотни за 3,2 с и развивать 326 км/ч.

Преемника модели GT позиционируют как суперкар для повседневного использования. Его подробности раскрыли на официальном сайте британской марки.

Новый McLaren GTS — не совершенно новая модель, а обновленный вариант купе GT. Отличить его можно по измененной передней части, новому обвесу и другим колесным дискам. В конструкции стало больше карбона, что снизило массу авто до 1520 кг.

Салон McLaren GTS не изменился, внутри только улучшили отделку — уже в базовой версии теперь использована кожа Nappa. Установлены комфортабельные кресла с электроприводом и подогревом.

Новый McLaren GTS внутри просторнее большинства среднемоторных суперкаров. К тому же у него два багажника суммарным объемом 570 л: 420-литровый задний и 150-литровый передний. Так купе приспособили для дальних поездок.

Суперкар McLaren GTS сохраняет 4,0-литровый V8 твин-турбо, но его мощность выросла до 635 л. с. С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а до 200 км/ч — 8,9 с. Максимальная скорость составляет 326 км/ч.

Подвеска McLaren GTS с адаптивными амортизаторами несколько более мягкая, чем у других суперкаров британской марки. В частности, есть система подъема «носа» для проезда лежачих полицейских. Замедляют купе новые карбоново-керамические диски диаметром 390 мм спереди и 380 мм сзади.

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Фокус По материалам:

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