Представлен новый McLaren GTS — самую необычную модель британской марки (фото) — Finance.ua
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Представлен новый McLaren GTS — самую необычную модель британской марки (фото)

Технологии&Авто
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Представлен новый McLaren GTS — самую необычную модель британской марки (фото)
Представлен новый McLaren GTS — самую необычную модель британской марки (фото)
Представлен новый McLaren GTS — практичный суперкар с двумя багажниками и мягкой подвеской. Купе способно разгоняться до сотни за 3,2 с и развивать 326 км/ч.
Преемника модели GT позиционируют как суперкар для повседневного использования. Его подробности раскрыли на официальном сайте британской марки.
Новый McLaren GTS — не совершенно новая модель, а обновленный вариант купе GT. Отличить его можно по измененной передней части, новому обвесу и другим колесным дискам. В конструкции стало больше карбона, что снизило массу авто до 1520 кг.
Представлен новый McLaren GTS — самую необычную модель британской марки (фото)
Салон McLaren GTS не изменился, внутри только улучшили отделку — уже в базовой версии теперь использована кожа Nappa. Установлены комфортабельные кресла с электроприводом и подогревом.
Новый McLaren GTS внутри просторнее большинства среднемоторных суперкаров. К тому же у него два багажника суммарным объемом 570 л: 420-литровый задний и 150-литровый передний. Так купе приспособили для дальних поездок.
Суперкар McLaren GTS сохраняет 4,0-литровый V8 твин-турбо, но его мощность выросла до 635 л. с. С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 3,2 с, а до 200 км/ч — 8,9 с. Максимальная скорость составляет 326 км/ч.
Представлен новый McLaren GTS — самую необычную модель британской марки (фото)
Подвеска McLaren GTS с адаптивными амортизаторами несколько более мягкая, чем у других суперкаров британской марки. В частности, есть система подъема «носа» для проезда лежачих полицейских. Замедляют купе новые карбоново-керамические диски диаметром 390 мм спереди и 380 мм сзади.
Tesla или Renault, дизель или электрокар — не столь важно. Главное во время поездок на авто — ваша безопасность, поэтому советуем не забывать своевременно оформлять обязательную автогражданку. А быстро, удобно и выгодно можно сделать это на Finance.ua. Переходите по ссылке, сравнивайте цены и выгодно оформляйте полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Фокус
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