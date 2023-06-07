Представлен новый Lexus LBX, который станет самым дешевым кроссовером марки (Фото) — Finance.ua

Представлен новый Lexus LBX, который станет самым дешевым кроссовером марки (Фото) Сегодня 23:39 — Фондовый рынок

Представлен новый Lexus LBX, который станет самым дешевым кроссовером марки (Фото)

Появилось первое изображение компактного кроссовера Lexus LBX, а сегодня компания опубликовала серию официальных картинок. На них LBX показан со всех сторон, а также демонстрируется интерьер автомобиля.

Всех технических подробностей пока нет. Сообщается, что автомобиль получит исключительно гибридные силовые установки без возможности подзарядки тяговой батареи. Основной станет система мощностью около 140 л.с., построенная на базе трехцилиндрового двигателя объемом 1,5л.

Габариты Lexus LBX — 4190×1825×1560 мм при длине колесной базы 2580 мм. Автомобиль оказался чуть больше одноплатформенного Toyota Yaris Cross (обе модели базируются на платформе TNGA-B).

Lexus LBX отличается от Yaris Cross не только снаружи (здесь своя оптика, безрамочная решетка радиатора и массивные бамперы), но и внутри. На центральной панели установлен экран с диагональю 12,3 дюйма, приборная панель, судя по картинкам, тоже цифровая.

Lexus LBX — самый компактный кроссовер Lexus, следовательно, он будет самым доступным в ассортименте производителя. Продажи в Европе и Японии начнутся в четвертом квартале 2023 года.

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MMR По материалам:

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