Представлен Nokia C31 с аккумулятором на 5050 мАч. — Finance.ua

Представлен Nokia C31 с аккумулятором на 5050 мАч. Сегодня 04:21 — Фондовый рынок

Nokia выпустила нового члена серии смартфонов Nokia C — Nokia C31. Это смартфон начального уровня с довольно приличными характеристиками, такими как аккумулятор на 5050 мАч и 6,7-дюймовый дисплей.

Он может похвастаться 6,7-дюймовым HD+ дисплеем с разрешением 1200*720 пикселей, соотношением сторон 20:9, каплеобразным вырезом для селфи-камеры и стандартной частотой обновления 60 Гц.

Он работает на неизвестном восьмиядерном чипсете из 4X Cortex A55 с тактовой частотой основных ядер 1,6 ГГц и 4X Cortex A53 с тактовой частотой ядер 1,2 ГГц.

Что касается камер, у него есть тройная задняя камера с 13-мегапиксельным основным датчиком в сочетании с 2-мегапиксельным вторичным датчиком глубины и 2-мегапиксельным третичным макрообъективом. На передней панели мы получаем 5-мегапиксельный фотоаппарат для селфи, размещённый в вырезе в виде капли воды. Он также оснащен некоторыми программными функциями камеры, такими как портретный режим, HDR режим, ночной режим и умное хранение. Он оснащен аккумулятором на 5050 мАч с поддержкой стандартной зарядки 10 Вт.

Что касается подключения, он оснащен зарядным портом MicroUSB 2.0, разъемом для наушников 3,5 мм, поддержкой Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11 b/g/n и поддержкой отслеживания местоположения на основе GPS/AGPS/Galileo. Он поставляется с поддержкой до 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ встроенной памяти. Можно также расширить память до 256 ГБ с помощью специальной карты microSD. Он загрузится на базе операционной системы Android 12 прямо из коробки.

Бренд обещает до 2 лет ежеквартальных поправок безопасности для устройства. Он также оснащен сканером отпечатков пальцев, установленным сзади. Nokia C31 будет доступна в стране в двух разных вариантах; 3 ГБ+32 ГБ и 4 ГБ+64 ГБ. Его цена составляет 9999 и 10999 индийских рупий соответственно. Устройство будет доступно в угольном, мятном и голубом цветах. В скором времени его можно будет приобрести в стране через официальные розничные точки электронной коммерции брендов.

Portaltele По материалам:

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