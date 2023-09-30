Представлен недорогой электрический спорткар от Xiaomi с запасом хода 520 км (фото) — Finance.ua

Представлен недорогой электрический спорткар от Xiaomi с запасом хода 520 км (фото) Сегодня 23:01 — Технологии&Авто

Представлен недорогой электрический спорткар от Xiaomi с запасом хода 520 км (фото)

В Китае представили электрический спортивный автомобиль XiaoPaoChe SC-01. Новинку разработала дочерняя компания Xiaomi — Gongjianpai Auto Technology. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina,

XiaoPaoChe SC-01 получил стильный дизайн с узкими передними фарами. На бампере есть несколько воздухозаборников.

Сзади расположены круглые фонари. Также есть массивный диффузор и спойлер.

Габариты XiaoPaoChe SC-01:

длина — 4 105 мм;

ширина — 1 830 мм;

высота — 1160 мм;

колесная база — 2 500 мм.

XiaoPaoChe SC-01 основан на трубчатой ​​раме, а снаряженная масса составляет всего 1370 кг. Спорткар получил 6-поршневые тормозные суппорты спереди и 4-поршневые тормозные суппорты сзади.

В интерьере установлены два спортивных сиденья. От центрального дисплея решили отказаться, разместив внутри только цифровую приборную панель.

XiaoPaoChe SC-01 оснащен двумя электромоторами суммарной мощностью 425 л.с. и 560 Нм крутящего момента. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,5 секунды.

Спорткар получил аккумуляторную батарею емкостью 60 кВт·ч. Запас хода составляет 520 км, а зарядка от 30% до 80% занимает всего 25 минут.

Начальная стоимость XiaoPaoChe SC-01 составит около 300 000 юаней (41 300 долларов). Электромобиль поступит в продажу в Китае уже в ближайшие месяцы.

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