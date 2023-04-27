Представлен Mercedes-Benz E-Class 2024 — Finance.ua

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Представлен Mercedes-Benz E-Class 2024

Технологии&Авто
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Представлен Mercedes-Benz E-Class 2024
Представлен Mercedes-Benz E-Class 2024, Фото: motortrend.com
Во вторник, 25 апреля, был представлен седан Mercedes-Benz E-Class шестого поколения, получивший новый кузов W214 и ставший еще более технологичным.
Автомобиль увеличился в размерах: его габариты составляют 4949×1880×1468 мм при колесной базе 2961 мм. Он оказался на 14 мм длиннее, на 28 мм шире и на 8 мм выше предшественника, колесная база выросла на 22 мм. Места в салоне стало гораздо больше, объем багажника составляет 540 литров.
Фото: motortrend.com
Фото: motortrend.com
Новый Mercedes-Benz E-Class можно отличить по другой радиаторной решетке и выдвижным дверным ручкам, появившимся у модели впервые. Он оснащен модифицированной многорычажной задней подвеской, умными пневмобаллонами, которые могут поддерживать постоянный дорожный просвет независимо от загрузки автомобиля или снижать его для сокращения расхода топлива, а также адаптивными амортизаторами ADS+.
От S-класса он получил полноуправляемое шасси, радиус разворота снизился на 90 см, а количество полных оборотов руля сократилось от 2,4 до 2,2.
Фото: motortrend.com
Фото: motortrend.com
В салоне появился «гиперэкран», как в моделях EQE и EQS, новая цифровая приборная панель и селфи-камера, которую можно использовать для фото, видео и онлайн-конференций.
Обе версии гибридные, оснащены 20-сильными электромоторами. Младшая версия E 350 также оборудована 2,0-литровым двигателем объемом 259 л.с., а E 450 оснащен 3,0-литровым бензиновым двигателем на 380 л.с. Полный привод 4Matic и девятиступенчатый «автомат» 9G-Tronic являются стандартными.
Цены и даты будут объявлены дополнительно.
По материалам:
Телеканал 24
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