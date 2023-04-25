Представлен электрический велосипед в ретро-стиле за $1600: он доступен в Украине (фото) — Finance.ua

Представлен электрический велосипед в ретро-стиле за $1600: он доступен в Украине (фото) 25.04.2023, 00:09 — Технологии&Авто

Представлен электрический велосипед в ретро-стиле за $1600: он доступен в Украине (фото)

Представлен электрический велосипед с толстыми шинами Engwe M20. Модель отличается ретро-дизайном и неплохими характеристиками. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.

Рама велосипеда изготовлена из алюминия, а его дизайн вдохновлен классическими мотоциклами. Задний амортизатор может выдерживать вес до 340 кг.

У Engwe M20 есть удобное широкое сиденье из искусственной кожи. Спереди размещены две фары для поездок в ночное время суток.

В движение велосипед приводит электромотор мощностью 1 л.с. с пиковой мощностью 1,4 л.с. и крутящим моментом 55 Нм. Максимальная скорость составляет 40 км/ч.

В Engwe M20 установлена аккумуляторная батарея емкостью 13 А·ч. Также можно установить и вторую батарею, чтобы увеличить запас хода до 151 км на одном заряде.

Электрический велосипед приятен в управлении и хорошо справляется с неровностями. Его можно использовать вне дорог благодаря толстым шинам.

Стоимость Engwe M20 составляет 1600 долларов. Он уже доступен для покупки не только в США, но и в Украине через сторонние магазины.

Фокус По материалам:

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