Представлен электрический велосипед в ретро-стиле за $1600: он доступен в Украине (фото) — Finance.ua

Представлен электрический велосипед в ретро-стиле за $1600: он доступен в Украине (фото)
Представлен электрический велосипед с толстыми шинами Engwe M20. Модель отличается ретро-дизайном и неплохими характеристиками. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Рама велосипеда изготовлена из алюминия, а его дизайн вдохновлен классическими мотоциклами. Задний амортизатор может выдерживать вес до 340 кг.
У Engwe M20 есть удобное широкое сиденье из искусственной кожи. Спереди размещены две фары для поездок в ночное время суток.
В движение велосипед приводит электромотор мощностью 1 л.с. с пиковой мощностью 1,4 л.с. и крутящим моментом 55 Нм. Максимальная скорость составляет 40 км/ч.
В Engwe M20 установлена аккумуляторная батарея емкостью 13 А·ч. Также можно установить и вторую батарею, чтобы увеличить запас хода до 151 км на одном заряде.
Электрический велосипед приятен в управлении и хорошо справляется с неровностями. Его можно использовать вне дорог благодаря толстым шинам.
Стоимость Engwe M20 составляет 1600 долларов. Он уже доступен для покупки не только в США, но и в Украине через сторонние магазины.
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