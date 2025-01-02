Представлен дешевый складной монитор-«книжка» с двумя экранами (фото) — Finance.ua
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Представлен дешевый складной монитор-«книжка» с двумя экранами (фото)

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Представлен дешевый складной монитор-«книжка» с двумя экранами (фото)
Представлен дешевый складной монитор-«книжка» с двумя экранами (фото)
Бренд Minisforum, специализирующийся на сборке небольших десктопных систем, выпустил новый интересный продукт. Речь идет о мониторе MDSA156, обратили внимание в Tom’s Hardware.
Монитор оснащается сразу двумя 15.6″ IPS-панелями, которые можно сложить как ноутбук, поставить горизонтально или вертикально. В комплекте также есть подставка, позволяющая поворачивать экраны на 315 градусов.
Также отмечается, что при желании можно объединить три таких монитора в одну большую панель. Из портов имеется 3,5 мм, HDMI и USB Type-C. Встроенные динамики прилагаются.
Разрешение каждого экрана составляет 1920×1080 пикселей, заявляются углы обзора 178 градусов и яркость 250 нит. Частота обновления стандартная — 60 Гц.
На сайте Minisforum монитор предлагается по цене $231 (около 9000 грн).
По материалам:
УНІАН
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