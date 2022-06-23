Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy F13 (фото) — Finance.ua

Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy F13 (фото)

Представлен бюджетный смартфон Samsung Galaxy F13 (фото)

В Индии состоялся анонс нового бюджетного смартфона под названием Samsung Galaxy F13.

Визуально Galaxy F13 является копией Galaxy M13, дебютировавшего в Европе, но характеристики несколько отличаются.

Galaxy F13 оснащается 6.6-дюймовым IPS-дисплеем с кадровой частотой 60 Гц, однокристальной системой Exynos 850, 4 ГБ ОЗУ, 64/128 ГБ флэш-памяти, слотом для карт microSD и поддержкой функции RAM Plus, позволяющей расширять объем ОЗУ.

Новинка имеет основную камеру с 50-Мп, 5-Мп и 2-Мп датчиками, 8-Мп фронтальную камеру, батарею емкостью 6000 мАч с зарядкой мощностью 15 Вт, dualSIM, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, порт USB Type-C. Управляет устройством ОС Android 12 с оболочкой One UI 4.1.

Стоимость Samsung Galaxy F13 в Индии составила около $140. Продажи начнутся 29 июня.

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