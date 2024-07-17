Представитель Xiaomi опроверг слухи о Xiaomi SU8 — Finance.ua

Представитель Xiaomi опроверг слухи о Xiaomi SU8 Сегодня 04:21 — Фондовый рынок

Представитель Xiaomi опроверг слухи о Xiaomi SU8

Ван Хуа, генеральный менеджер отдела по связям с общественностью Xiaomi, официально опроверг слухи о Xiaomi SU8. Он подтвердил, что Xiaomi SU8 пока не существует.

Мы уже наткнулись на многочисленные слухи о наличии Xiaomi SU8. 15 июля автомобильное СМИ нарисовало два постера Xiaomi SU8. На одном из постеров указано, что Xiaomi SU8 будет представлен 16 июля. Постер также включает в себя реалистичные изображения автомобиля, который, как утверждается, является преемником Xiaomi SU7.

Когда официальный представитель подтвердил, что плакаты были поддельными, а преемника SU7 не было, многие предположили, что может быть Xiaomi SU9. Недавно в сети появились шпионские фотографии, на которых утверждали, что это первый внедорожник Xiaomi. Согласно предварительному отчету, автомобиль имеет внутреннее кодовое название MX11 и, как ожидается, дебютирует в 2025 году. Рендеры внедорожника, сделанные фанатами, сохраняют множество элементов дизайна от Xiaomi SU7. Он включает фары, дверные ручки, лазерный радар в стиле гальки, задние фонари Saturn и легкосплавные диски в форме лепестков.

По данным CNMO, внедорожник, вероятно, станет вторым электромобилем компании. Между тем, до запуска осталось не менее года.

Ввиду этого компания продала более 10 000 единиц SU7 в июне, а также ожидается, что продаст еще 10 000 единиц в этом месяце. Сообщается, что Xiaomi Auto в этом году планирует выпустить в общей сложности 100 000 электромобилей. Чтобы удовлетворить спрос, компания увеличила производство электромобилей. В июне они начали производство в две смены, чтобы гарантировать ежемесячные поставки 10 000 единиц.

Portaltele По материалам:

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