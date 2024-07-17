Представитель Xiaomi опроверг слухи о Xiaomi SU8 — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Представитель Xiaomi опроверг слухи о Xiaomi SU8

Фондовый рынок
13
Представитель Xiaomi опроверг слухи о Xiaomi SU8
Представитель Xiaomi опроверг слухи о Xiaomi SU8
Ван Хуа, генеральный менеджер отдела по связям с общественностью Xiaomi, официально опроверг слухи о Xiaomi SU8. Он подтвердил, что Xiaomi SU8 пока не существует.
Мы уже наткнулись на многочисленные слухи о наличии Xiaomi SU8. 15 июля автомобильное СМИ нарисовало два постера Xiaomi SU8. На одном из постеров указано, что Xiaomi SU8 будет представлен 16 июля. Постер также включает в себя реалистичные изображения автомобиля, который, как утверждается, является преемником Xiaomi SU7.
Когда официальный представитель подтвердил, что плакаты были поддельными, а преемника SU7 не было, многие предположили, что может быть Xiaomi SU9. Недавно в сети появились шпионские фотографии, на которых утверждали, что это первый внедорожник Xiaomi. Согласно предварительному отчету, автомобиль имеет внутреннее кодовое название MX11 и, как ожидается, дебютирует в 2025 году. Рендеры внедорожника, сделанные фанатами, сохраняют множество элементов дизайна от Xiaomi SU7. Он включает фары, дверные ручки, лазерный радар в стиле гальки, задние фонари Saturn и легкосплавные диски в форме лепестков.
По данным CNMO, внедорожник, вероятно, станет вторым электромобилем компании. Между тем, до запуска осталось не менее года.
Ввиду этого компания продала более 10 000 единиц SU7 в июне, а также ожидается, что продаст еще 10 000 единиц в этом месяце. Сообщается, что Xiaomi Auto в этом году планирует выпустить в общей сложности 100 000 электромобилей. Чтобы удовлетворить спрос, компания увеличила производство электромобилей. В июне они начали производство в две смены, чтобы гарантировать ежемесячные поставки 10 000 единиц.
По материалам:
Portaltele
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.