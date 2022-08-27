Предприятия Киевщины активно возобновляют производство — Finance.ua

Предприятия Киевщины активно возобновляют производство Сегодня 23:40 — Недвижимость

Процент предпринимателей, которые сообщили о возобновлении производства и росте его объемов в Киевской области, увеличился втрое — с 4,8% в июне до 15% в июле. Это самый большой показатель по Украине в целом.

Об этом сообщили в Департаменте экономики и цифровизации Киевской ОГА.

Так, доля тех, кто оценивает финансово-экономическую ситуацию в Киевской области как плохую, уменьшилась с 40,9% до 15%. По Украине этот показатель снизился с 40,1% до 31,9%. Процент тех, кто считает ее хорошей, увеличился с 4,5% до 50% в июле, по Украине — с 6,8% до 10,3%.

Ситуация с восстановлением производства в области лучше, чем в целом по Украине, поскольку почти две трети опрошенных работают почти на полную или даже выше полной мощности. В частности, 55% опрошенных в регионе работали на уровне 75% — 99% по сравнению с довоенным периодом. По Украине этот показатель составляет 36%.

Среди опрошенных предприятий в Киевской области ни одно не остановило работу в июле.

Около половины предприятий региона оценили государственную политику по поддержке бизнеса положительно.

Наибольшими сложностями для бизнеса Киевской области является безопасность работы, нехватка топлива и перевозка сырья или товаров по территории Украины. Каждую из этих проблем указали по 29% опрошенных предприятий.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

СтройОбзор По материалам:

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