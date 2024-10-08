Предприниматели получили 1,6 млрд грн доступных кредитов за неделю — Finance.ua

Предприниматели получили 1,6 млрд грн доступных кредитов за неделю
За прошлую неделю в рамках программы предприниматели получили от уполномоченных банков 510 льготных кредитов на общую сумму 1,6 млрд грн.
Об этом пишет Минфин.
За время действия военного положения в Украине выдано 62 299 кредитов на 245,2 млрд грн, из которых по состоянию на 07 октября текущего года:
- 26,66 млрд грн — на инвестиционные цели;
- 64,38 млрд грн — на финансирование оборотного капитала;
- 39,82 млрд грн — кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 22,91 млрд грн — на переработку сельскохозяйственной продукции;
- 57,56 млрд грн — на антивоенные цели;
- 19,74 млрд грн — кредитование в зоне высокого военного риска.
Всего с момента старта программы подписаны 97 121 кредитный договор на 334,8 млрд грн.
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