Предприниматели нескольких областей могут получить гранты на начало или возобновление бизнеса — детали
Предприниматели могут принять участие в конкурсе минипроектов по основанию или восстановлению бизнеса. Инициатива «Раннее восстановление бизнеса на Юге Украины» направлена на создание условий для развития предпринимательства путем оказания поддержки для начала, масштабирования и релокации имеющегося малого и среднего бизнеса.
Об этом сообщает портал Дія.Бізнес.
Где действует программа
В Одесской, Николаевской и Херсонской области.
Участниками проекта могут стать граждане Украины, в том числе ВПЛ, в возрасте 18−65 лет, проживающие или осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
Образовательная программа состоит из 3 учебных модулей общей продолжительностью 7 дней и 2 визитов в успешные предприятия южного региона по следующему графику:
- 31 октября — 2 ноября и 6−9 ноября (для начинающих из Николаева/Херсона);
- 7−9 ноября и 13−16 ноября (для опытных из Одессы);
- 28−30 ноября и 4−7 декабря (для опытных из Николаева/Херсона);
- • 5−7 декабря и 11−14 декабря (для начинающих из Одессы).
Программой предусмотрено экспресс-обучение по предпринимательской деятельности в военное время, подготовка бизнес-планов и работа с инвесторами.
Авторы лучших идей получат возможность приобрести необходимое оборудование или покрыть другие расходы, связанные с развитием собственного дела.
Принять участие в конкурсе смогут 56 человек.
Сумма
26 лучших бизнес-идей получат поддержку на сумму до 180 тысяч гривен. Для участия нужно заполнить аппликационную форму по ссылке до 15:00 30 октября 2024 года.
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