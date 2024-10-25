Предприниматели нескольких областей могут получить гранты на начало или возобновление бизнеса — детали Сегодня 19:45 — Личные финансы

Предприниматели нескольких областей могут получить гранты на начало или возобновление бизнеса — детали

Предприниматели могут принять участие в конкурсе минипроектов по основанию или восстановлению бизнеса. Инициатива «Раннее восстановление бизнеса на Юге Украины» направлена ​​на создание условий для развития предпринимательства путем оказания поддержки для начала, масштабирования и релокации имеющегося малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает портал Дія.Бізнес.

Где действует программа

В Одесской, Николаевской и Херсонской области.

Участниками проекта могут стать граждане Украины, в том числе ВПЛ, в возрасте 18−65 лет, проживающие или осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

Образовательная программа состоит из 3 учебных модулей общей продолжительностью 7 дней и 2 визитов в успешные предприятия южного региона по следующему графику:

31 октября — 2 ноября и 6−9 ноября (для начинающих из Николаева/Херсона);

7−9 ноября и 13−16 ноября (для опытных из Одессы);

28−30 ноября и 4−7 декабря (для опытных из Николаева/Херсона);

• 5−7 декабря и 11−14 декабря (для начинающих из Одессы).

Программой предусмотрено экспресс-обучение по предпринимательской деятельности в военное время, подготовка бизнес-планов и работа с инвесторами.

Авторы лучших идей получат возможность приобрести необходимое оборудование или покрыть другие расходы, связанные с развитием собственного дела.

Принять участие в конкурсе смогут 56 человек.

Сумма

26 лучших бизнес-идей получат поддержку на сумму до 180 тысяч гривен. Для участия нужно заполнить аппликационную форму по ссылке до 15:00 30 октября 2024 года.

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