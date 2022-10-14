Предоставление социальных услуг внутренне перемещенным лицам ускорят — Finance.ua

Предоставление социальных услуг внутренне перемещенным лицам ускорят
Все регионы Украины подключили к Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Это позволит значительно ускорить предоставление социальных услуг внутренне перемещенным лицам в управлениях соцзащиты населения.
Об этом сообщил заместитель министерства соцполитики Константин Кошеленко.
«Управлением соцзащиты населения предоставлен доступ к ЕИССС для централизованного назначения, начисления и выплаты пособий на проживание внутренне перемещенным лицам», — отметил он.
Подключение всех регионов к ЕИССС позволит быстро:
— изменить в справке ВПЛ неактуальное место жительства;
— исправить ошибочные данные;
— выяснить и устранить причину задержки выплат;
— снять человека с учета как ВПЛ в любом региональном управлении социальной защиты.
После всех технических обновлений такая возможность будет доступна и онлайн в приложении «Дія».
Кроме того, отныне региональные управления соцзащиты смогут:
— проводить безопасный и корректный обмен информацией, данными с приложением «Дія» при подаче заявления на пособие для ВПЛ;
— видеть все изменения в отношении человека, внесенные другими управлениями соцзащиты;
— сохранять личные дела в электронном виде;
— благодаря ЕИССС налажено также автоматизированное взаимодействие с банками, которые производят выплату пособия ВПЛ.
Что такое приложение «Дія» и как им пользоваться
Поделиться новостью