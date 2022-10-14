Предоставление социальных услуг внутренне перемещенным лицам ускорят — Finance.ua

Предоставление социальных услуг внутренне перемещенным лицам ускорят Сегодня 08:33 — Личные финансы

Все регионы Украины подключили к Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС). Это позволит значительно ускорить предоставление социальных услуг внутренне перемещенным лицам в управлениях соцзащиты населения.

Об этом сообщил заместитель министерства соцполитики Константин Кошеленко.

«Управлением соцзащиты населения предоставлен доступ к ЕИССС для централизованного назначения, начисления и выплаты пособий на проживание внутренне перемещенным лицам», — отметил он.

Подключение всех регионов к ЕИССС позволит быстро:

— изменить в справке ВПЛ неактуальное место жительства;

— исправить ошибочные данные;

— выяснить и устранить причину задержки выплат;

— снять человека с учета как ВПЛ в любом региональном управлении социальной защиты.

После всех технических обновлений такая возможность будет доступна и онлайн в приложении «Дія».

Кроме того, отныне региональные управления соцзащиты смогут:

— проводить безопасный и корректный обмен информацией, данными с приложением «Дія» при подаче заявления на пособие для ВПЛ;

— видеть все изменения в отношении человека, внесенные другими управлениями соцзащиты;

— сохранять личные дела в электронном виде;

— благодаря ЕИССС налажено также автоматизированное взаимодействие с банками, которые производят выплату пособия ВПЛ.

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