Правоохранители получат доступ к заявкам на пересечение границы в системе «Шлях»: в чем причина — Finance.ua
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Правоохранители получат доступ к заявкам на пересечение границы в системе «Шлях»: в чем причина

Казна и Политика
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Правоохранители получат доступ к заявкам на пересечение границы в системе «Шлях»: в чем причина
Правоохранители получат доступ к заявкам на пересечение границы в системе «Шлях»: в чем причина
Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) открывает правоохранителям доступ к заявкам на пересечение границы в системе «Шлях». Это решение принято в рамках борьбы с коррупцией.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры.
«Уже в ближайшие 10 дней детективы Государственного бюро расследований, Службы безопасности Украины, Национальной полиции и других правоохранительных органов получат доступ к заявкам в системе «Шлях», — говорится в сообщении.
Отмечается, что до этого Укртрансбезопасность предоставляла информацию о заявках исключительно по запросу от правоохранительных органов. В частности, с апреля 2022 года Укртрансбезопасность предоставила информацию о 218 запросах от правоохранительных органов относительно граждан призывного возраста.
В таких условиях данные могли обрабатываться в течение нескольких дней. Открытие доступа для правоохранителей позволит обрабатывать данные в считанные минуты.
Напомним, с марта 2022 года лицензированные перевозчики, органы власти разных уровней могут подать заявки на право пересечения государственной границы Украины через систему «Шлях». Речь идет о возможности выезда водителей грузовиков и волонтеров призывного возраста.

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По материалам:
Діло
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