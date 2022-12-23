Правоохранители подозревают экс-нардепа в схеме на 112 млн грн — Finance.ua

Правоохранители подозревают экс-нардепа в схеме на 112 млн грн Сегодня 13:32 — Криминал

Правоохранители уведомили о подозрении в незаконном завладении правом требования банка более чем на 128 млн грн восьмерых человек. Среди них — эск-председатель комитета ВР, должностные лица СБУ, АРМА и государственных предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По версии следствия, в 2019 году комитет ВР восьмого созыва, будучи фактическим собственником ряда юридических лиц, производил застройку земельного участка на окраине Киева. Строительство проводилось за кредитные средства под залог построенного в будущем многоквартирного жилищного комплекса, земельных участков и ряда личных поручений (в том числе и самого нардепа).

«Во избежание ипотечных обязательств и для получения возможности продать построенную жилую недвижимость народный депутат с привлечением начальника отделения Главного следственного управления СБУ (в настоящее время лицо занимает руководящую должность в Центральном аппарате ГБР), руководителя подразделения АРМА, руководства государственного предприятия „СЕТАМ“, а также оценщиков организовал противоправное отчуждение права требования банковского учреждения через соответствующее нацагентство и госпредприятие», — говорится в сообщении.

Они использовали поддельные официальные документы, предоставляли и получали неправомерную выгоду. Благодаря чему добились выкупа указанной недвижимости по заниженной стоимости на подконтрольное юридическое лицо.

Заключения экспертиз подтверждают, что реализация этой преступной схемы причинила банку ущерб более 112 млн грн — именно такая сумма составляет разницу между реальной стоимостью и той, которую уплатили злоумышленники.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.