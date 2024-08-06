Правоохранители передали в суд дело о хищении средств на Южноукраинской АЭС — НАБУ — Finance.ua
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Правоохранители передали в суд дело о хищении средств на Южноукраинской АЭС — НАБУ

Фондовый рынок
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Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура направили в суд дело по обвинению четырех человек, участников схемы хищения 12,3 млн грн при закупке систем кондиционирования на Южноукраинской АЭС.
«Начальник управления производственно-технической комплектации ПП „Южно-Украинская АЭС“ способствовал победе двух компаний в торгах по закупке систем промышленного кондиционирования, проводимых атомной электростанцией. Оборудование поставили по завышенным ценам, в результате чего государству нанесено более 12,3 млн грн ущерба», — отмечено в сообщении в телеграм-канале.
В ходе расследования детективы установили причастность к совершению преступления финансового директора одной из компаний, обеспечившей финансирование схемы, и номинального руководителя обеих компаний, способствовавшего завышению стоимости поставленного на АЭС оборудования.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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