Правоохранители Китая уличили в коррупции одного из главных банкиров страны — Finance.ua

Правоохранители Китая уличили в коррупции одного из главных банкиров страны Сегодня 12:23

Правоохранители Китая уличили в коррупции одного из главных банкиров страны

Бывшему заместителю директора Народного банка Китая Фань Ифею предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщили Информагентству Синьхуа в Верховной народной прокуратуре КНР.

Такое решение было принято после завершения расследования, проведенного Государственным наблюдательным комитетом по санкции Центрального комитета КПК.

В обвинительном акте прокуратуры отмечается, что Фань Ифей, также являвшийся членом партгруппы банка, злоупотреблял служебным положением в пользу третьих лиц, за что получал от них деньги и материальные ценности в особо крупном размере.

Уголовное дело против него возбудила народная прокуратура города Хуанган провинции Хубэй, дело будет рассматриваться народным судом средней степени того же города.

Українські Новини По материалам:

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