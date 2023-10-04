Правоохранители Китая уличили в коррупции одного из главных банкиров страны — Finance.ua

Правоохранители Китая уличили в коррупции одного из главных банкиров страны
Бывшему заместителю директора Народного банка Китая Фань Ифею предъявлены обвинения во взяточничестве, сообщили Информагентству Синьхуа в Верховной народной прокуратуре КНР.
Такое решение было принято после завершения расследования, проведенного Государственным наблюдательным комитетом по санкции Центрального комитета КПК.
В обвинительном акте прокуратуры отмечается, что Фань Ифей, также являвшийся членом партгруппы банка, злоупотреблял служебным положением в пользу третьих лиц, за что получал от них деньги и материальные ценности в особо крупном размере.
Уголовное дело против него возбудила народная прокуратура города Хуанган провинции Хубэй, дело будет рассматриваться народным судом средней степени того же города.
Бревно в собственном глазу: что происходит с коррупцией в ЕС и США
Поделиться новостью