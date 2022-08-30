Правительство выплатило за ОВГЗ на ₴59,1 миллиарда больше, чем привлекло на аукционах — Finance.ua

Правительство выплатило за ОВГЗ на ₴59,1 миллиарда больше, чем привлекло на аукционах Сегодня 11:30 — Фондовый рынок

Правительство выплатило за ОВГЗ на ₴59,1 миллиарда больше, чем привлекло на аукционах

За период полномасштабной войны россии против Украины объем уплаченных правительством средств по погашениям внутренних долговых инструментов на 59,1 млрд грн превышает объем привлеченных средств в государственный бюджет на аукционах по продаже ОВГЗ.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В частности, с 24 февраля по 28 августа 2022 года правительство направило на погашение внутренних государственных облигаций 147,5 млрд грн, 1,539 млрд долларов и 168,0 млн евро, а привлекло от размещения новых внутренних долговых инструментов на аукционах — 98,939 млрд грн, 908,7 млн долларов и 384,3 млн евро.

По данным НБУ, с апреля объем полученных правительством средств на аукционах по продаже ОВГЗ был ниже суммы погашений по соответствующим инструментам. Так, в апреле отрицательное сальдо внутренних долговых операций правительства составило 2,850 млрд грн; в мае — 411,0 млн грн; в июне — 20,997 млрд грн; в июле — 17,096 млрд грн; с начала августа — 28,384 млрд. грн.

Отмечается, что на протяжении действия военного положения Министерство финансов повысило ставки по гривневым ОВГЗ, которые размещаются на 6, 12 и 14 месяцев (до 12,0%, 14,0% и 16,0% годовых соответственно), а также ставки по долларовым ОВГЗ на 3, 6 и 12 месяцев (до 3,5%, 4,0% и 4,5% годовых соответственно).

Доходность по гривневым ОВГЗ, размещаемым на 3 месяца, не менялась с начала полномасштабной войны и составляла от 9,5% годовых, как и по военным ОВГЗ, номинированным в евро (2,5% годовых для всех сроков погашения).

В НБУ отметили, что на 29 августа крупнейший портфель военных облигаций удерживают банки — первичные дилеры. На втором месте — украинский бизнес и граждане. Они сконцентрировали облигаций на 13,675 млрд грн. (15,2% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ); 177,1 млн долларов (20,5% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в долларах) и 145,1 млн евро (51,4% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро).

В собственности нерезидентов находятся военные облигации более чем на 1,35 млрд грн и 2 млн долларов.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.