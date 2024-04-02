Правительство выделило еще 5,6 млрд гривен на фортификации — Finance.ua
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Правительство выделило еще 5,6 млрд гривен на фортификации

Казна и Политика
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Кабинет Министров дополнительно выделил 5,6 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений, в частности, в Донецкой и Запорожской областях.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«На строительство надежных фортификаций в этом году правительством уже выделено 20 млрд гривен. Сегодня добавляем еще 5,6 млрд гривен», — сообщил он.
По его словам, из них 1,1 млрд гривен выделяется для возведения фортификаций в Донецкой области, более 1 млрд гривен — для Запорожской области, 1,5 млрд гривен для Сумской и 300 и 400 млн гривен для Николаевской и Херсонской соответственно.
«Работа идет в режиме 24/7. Все это нужно, чтобы усилить нашу оборону и защитить наших воинов», — добавил Шмыгаль.
По материалам:
РБК-Україна
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