Правительство выделило еще 5,6 млрд гривен на фортификации — Finance.ua

Правительство выделило еще 5,6 млрд гривен на фортификации Сегодня 16:47 — Казна и Политика

Кабинет Министров дополнительно выделил 5,6 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений, в частности, в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«На строительство надежных фортификаций в этом году правительством уже выделено 20 млрд гривен. Сегодня добавляем еще 5,6 млрд гривен», — сообщил он.

По его словам, из них 1,1 млрд гривен выделяется для возведения фортификаций в Донецкой области, более 1 млрд гривен — для Запорожской области, 1,5 млрд гривен для Сумской и 300 и 400 млн гривен для Николаевской и Херсонской соответственно.

«Работа идет в режиме 24/7. Все это нужно, чтобы усилить нашу оборону и защитить наших воинов», — добавил Шмыгаль.

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