0 800 307 555
ру
Правительство выделило 732 миллиона на подключение когенерационных установок и блочно-модульные котельные

Энергетика
256
Общины подключат 100 МВт когенерационных установок на средства госбюджета. На это правительство выделило 732,5 млн грн в рамках реализации Планов устойчивости регионов.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Задачи для областей и общин

«Готовимся к следующему отопительному сезону. В регионах есть когенерационные установки, которые еще не подключены к сети. Задачи для областей и общин — ввести их в эксплуатацию и подготовить к использованию, чтобы обеспечивать зимой тепло и электроэнергию для больниц, школ и других объектов критической инфраструктуры. Правительство для этого выделяет необходимое финансирование», — отметила Свириденко.
Когенерационные установки были получены, в частности, при поддержке международных партнеров, для обеспечения стабильной работы объектов критической инфраструктуры. В то же время установить их самостоятельно общины не смогли из-за отсутствия финансирования и экспертизы.
Из общей суммы 307,7 млн ​​грн направлено непосредственно на установку и подключение:
  • 20 когенерационных установок в Харьковской области;
  • 20 — в Черниговской;
  • 19 — в Хмельницкой;
  • 7 — во Львовской;
  • 4 — в Донецкой;
  • 3 — в Винницкой;
  • по установке в Сумской и Тернопольской областях.
Еще 424,8 млн грн — на блочно-модульные котельные. Выделенные средства также позволят завершить работу по децентрализации теплоснабжения Николаева.

Дедлайн

Все имеющееся оборудование должно быть введено в эксплуатацию до 1 октября. До этого времени общинам и ОВА необходимо разработать проектную документацию, завершить строительно-монтажные работы, подготовить площадки и обеспечить подключение к сетям.
Finance.ua
Finance.ua
КабминЭнергетика
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems