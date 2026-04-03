Правительство выделило 732 миллиона на подключение когенерационных установок и блочно-модульные котельные
Общины подключат 100 МВт когенерационных установок на средства госбюджета. На это правительство выделило 732,5 млн грн в рамках реализации Планов устойчивости регионов.
Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.
Задачи для областей и общин
«Готовимся к следующему отопительному сезону. В регионах есть когенерационные установки, которые еще не подключены к сети. Задачи для областей и общин — ввести их в эксплуатацию и подготовить к использованию, чтобы обеспечивать зимой тепло и электроэнергию для больниц, школ и других объектов критической инфраструктуры. Правительство для этого выделяет необходимое финансирование», — отметила Свириденко.
Когенерационные установки были получены, в частности, при поддержке международных партнеров, для обеспечения стабильной работы объектов критической инфраструктуры. В то же время установить их самостоятельно общины не смогли из-за отсутствия финансирования и экспертизы.
Из общей суммы 307,7 млн грн направлено непосредственно на установку и подключение:
- 20 когенерационных установок в Харьковской области;
- 20 — в Черниговской;
- 19 — в Хмельницкой;
- 7 — во Львовской;
- 4 — в Донецкой;
- 3 — в Винницкой;
- по установке в Сумской и Тернопольской областях.
Еще 424,8 млн грн — на блочно-модульные котельные. Выделенные средства также позволят завершить работу по децентрализации теплоснабжения Николаева.
Дедлайн
Все имеющееся оборудование должно быть введено в эксплуатацию до 1 октября. До этого времени общинам и ОВА необходимо разработать проектную документацию, завершить строительно-монтажные работы, подготовить площадки и обеспечить подключение к сетям.
