Правительство выделило 732 миллиона на подключение когенерационных установок и блочно-модульные котельные 03.04.2026, 05:22 — Энергетика

Общины подключат 100 МВт когенерационных установок на средства госбюджета. На это правительство выделило 732,5 млн грн в рамках реализации Планов устойчивости регионов.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Задачи для областей и общин

«Готовимся к следующему отопительному сезону. В регионах есть когенерационные установки, которые еще не подключены к сети. Задачи для областей и общин — ввести их в эксплуатацию и подготовить к использованию, чтобы обеспечивать зимой тепло и электроэнергию для больниц, школ и других объектов критической инфраструктуры. Правительство для этого выделяет необходимое финансирование», — отметила Свириденко.

Когенерационные установки были получены, в частности, при поддержке международных партнеров, для обеспечения стабильной работы объектов критической инфраструктуры. В то же время установить их самостоятельно общины не смогли из-за отсутствия финансирования и экспертизы.

Из общей суммы 307,7 млн ​​грн направлено непосредственно на установку и подключение:

20 когенерационных установок в Харьковской области;

20 — в Черниговской;

19 — в Хмельницкой;

7 — во Львовской;

4 — в Донецкой;

3 — в Винницкой;

по установке в Сумской и Тернопольской областях.

Еще 424,8 млн грн — на блочно-модульные котельные. Выделенные средства также позволят завершить работу по децентрализации теплоснабжения Николаева.

Дедлайн

Все имеющееся оборудование должно быть введено в эксплуатацию до 1 октября. До этого времени общинам и ОВА необходимо разработать проектную документацию, завершить строительно-монтажные работы, подготовить площадки и обеспечить подключение к сетям.

