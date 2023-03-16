Правительство Великобритании обяжет налогоплательщиков декларировать доходы от криптовалют — Finance.ua
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Правительство Великобритании обяжет налогоплательщиков декларировать доходы от криптовалют

Криптовалюта
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Правительство Великобритании обяжет налогоплательщиков декларировать доходы от криптовалют
Правительство Великобритании обяжет налогоплательщиков декларировать доходы от криптовалют
С 2025 года налогоплательщики в Великобритании будут обязаны отдельно декларировать доходы от криптовалют. Ожидается, что эта мера принесет дополнительно 10 миллионов фунтов стерлингов в государственный бюджет страны.
Об этом сообщил министр финансов Великобритании Джереми Хант в проекте годового бюджета.
Правительство также будет работать над тем, чтобы «максимизировать потенциал» метавселенных, одновременно управляя рисками, связанными с конфиденциальностью и безопасностью.
В октябре 2022 года власти страны одобрили включение криптоактивов в Закон о финансовых услугах и рынках, а также упростили конфискацию криптоактивов, которые использовались для финансирования терроризма.
Кроме того, Палата лордов приняла законопроект о переводе правительственного документооборота на блокчейн.
В начале 2023 года в Великобритании были введены налоговые льготы для иностранных инвесторов, покупающих криптовалюты через местных брокеров. Однако в марте стало известно, что местные банки вводят лимиты на покупку криптовалют с помощью дебетовых карт и полностью запрещают их оплату с помощью кредитных карт.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
cryptomisto
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