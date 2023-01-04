Правительство в 2023 году на четверть уменьшит расходы на бюджетников: что планируют "урезать" — Finance.ua

Правительство в 2023 году на четверть уменьшит расходы на бюджетников: что планируют "урезать" Сегодня 09:28 — Казна и Политика

Кабинет Министров в 2023 году снизит расходы на оплату работников бюджетного сектора на 27%.

Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках новой мониторинговой программы МВФ для Украины, опубликованном на сайте Минфина.

В документе отмечается, что вызовы, с которыми Украина сталкивается из-за войны, заставляют правительство принимать тяжелые политические решения.

Необходимость концентрировать расходы на обороне и безопасности требует повышения эффективности расходов и сдерживания фискальных рисков. В то же время, потребности финансирования новых категорий расходов, связанных с войной, в том числе оказания социальной помощи ВПЛ и ветеранам войны, а также восстановления и преодоления последствий агрессии россии растут.

«Учитывая предстоящие ограничения, принято непростое политическое решение — уменьшить расходы на оплату труда работников бюджетного сектора на 27 процентов в номинальном выражении по сравнению с 2022 годом», — отмечается в Меморандуме.

Достичь сокращения расходов более чем на четверть планируется как путем уменьшения заработной платы отдельным категориям работников, так и из-за ограничения общей численности работников.

Также правительство ввело ограничения на увеличение социальных выплат, разрешив лишь индексацию пенсии по правилам.

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.