Правительство в 2023 году на четверть уменьшит расходы на бюджетников: что планируют "урезать" — Finance.ua
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Правительство в 2023 году на четверть уменьшит расходы на бюджетников: что планируют "урезать"

Казна и Политика
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Кабинет Министров в 2023 году снизит расходы на оплату работников бюджетного сектора на 27%.
Об этом говорится в Меморандуме об экономической и финансовой политике в рамках новой мониторинговой программы МВФ для Украины, опубликованном на сайте Минфина.
В документе отмечается, что вызовы, с которыми Украина сталкивается из-за войны, заставляют правительство принимать тяжелые политические решения.
Необходимость концентрировать расходы на обороне и безопасности требует повышения эффективности расходов и сдерживания фискальных рисков. В то же время, потребности финансирования новых категорий расходов, связанных с войной, в том числе оказания социальной помощи ВПЛ и ветеранам войны, а также восстановления и преодоления последствий агрессии россии растут.
«Учитывая предстоящие ограничения, принято непростое политическое решение — уменьшить расходы на оплату труда работников бюджетного сектора на 27 процентов в номинальном выражении по сравнению с 2022 годом», — отмечается в Меморандуме.
Достичь сокращения расходов более чем на четверть планируется как путем уменьшения заработной платы отдельным категориям работников, так и из-за ограничения общей численности работников.
Также правительство ввело ограничения на увеличение социальных выплат, разрешив лишь индексацию пенсии по правилам.
По материалам:
Економічна Правда
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