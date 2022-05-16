Правительство увеличило срок обращения военных облигаций в два раза — Finance.ua

Правительство увеличило срок обращения военных облигаций в два раза

Сегодня 16:48 — Фондовый рынок

Правительство увеличило срок обращения военных облигаций в два раза

Кабинет министров Украины внес изменения в постановления о приобретении и размещении государственных ценных бумаг в условиях военного положения. Срок обращения военных облигаций увеличен, а условия приобретения на средства местных бюджетов смягчены.

Об этом свидетельствует постановление от 13 мая 2022 г. № 572

Постановлением максимальный срок обращения военных облигация увеличен с 15 до 30 лет.

Читайте также Рекордный рост: количество покупателей военных облигаций увеличилось в четыре раза

Кроме того, на время военного положения смягчены условия для размещения временно свободных средств местных бюджетов путем приобретения государственных ценных бумаг. Упразднена норма об отсутствии просроченной кредиторской задолженности по соответствующему фонду местного бюджета.

Напомним, 25 февраля Кабмин решил осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд гривен путем поэтапного выпуска облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» со следующими основными условиями:

номинальная стоимость одной облигации — 1000 гривен;

купонный период — один год;

ставка дохода — 11 процентов годовых;

срок обращения — до 15 лет.

Средства, привлеченные от размещения облигаций, зачисляются в государственный бюджет.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.