Правительство увеличило срок обращения военных облигаций в два раза — Finance.ua

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Правительство увеличило срок обращения военных облигаций в два раза

Сегодня 16:48Фондовый рынок
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Правительство увеличило срок обращения военных облигаций в два разаПравительство увеличило срок обращения военных облигаций в два раза
Кабинет министров Украины внес изменения в постановления о приобретении и размещении государственных ценных бумаг в условиях военного положения. Срок обращения военных облигаций увеличен, а условия приобретения на средства местных бюджетов смягчены.
Об этом свидетельствует постановление от 13 мая 2022 г. № 572.
Постановлением максимальный срок обращения военных облигация увеличен с 15 до 30 лет.
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Кроме того, на время военного положения смягчены условия для размещения временно свободных средств местных бюджетов путем приобретения государственных ценных бумаг. Упразднена норма об отсутствии просроченной кредиторской задолженности по соответствующему фонду местного бюджета.
Напомним, 25 февраля Кабмин решил осуществить государственные внутренние заимствования в объеме до 400 млрд гривен путем поэтапного выпуска облигаций внутреннего государственного займа «Военные облигации» со следующими основными условиями:
  • номинальная стоимость одной облигации — 1000 гривен;
  • купонный период — один год;
  • ставка дохода — 11 процентов годовых;
  • срок обращения — до 15 лет.
Средства, привлеченные от размещения облигаций, зачисляются в государственный бюджет.

Как приобрести военные облигации Украины

По материалам: РБК-Україна
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