Рекордный рост: количество покупателей военных облигаций увеличилось в четыре раза — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Рекордный рост: количество покупателей военных облигаций увеличилось в четыре раза

Сегодня 08:35Фондовый рынок
78
На прошлой неделе произошло рекордное увеличение вкладчиков среди граждан и бизнеса за все время аукционов военных облигаций. В течение недели их количество выросло с 11,8 тысячи до 43,3 тысячи.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
По данным прессслужбы, 10 мая Министерство финансов разместило военные облигации на сумму более 4,7 млрд гривен.
  • 3-месячные облигации проданы на 1,297 млрд гривен со ставкой 9,5% годовых;
  • 6-месячные облигации проданы на 3,594 млрд гривен со ставкой 10,0% годовых;
  • облигации на 1,5 года проданы на 87 млн гривен со ставкой 11,5% годовых.
Военные облигации — это целевые государственные долговые ценные бумаги, предназначенные для заимствований на рынке для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины и государства в условиях войны. Выплаты по таким облигациям на 100% гарантируются государством.
Место для вашей рекламы
Аукционы по продаже военных облигаций проходят каждый вторник. В них участвуют именно банки — первичные дилеры (сейчас их 11).
При этом граждане и бизнес могут в любое время купить военные ОВГЗ через банки-первичные дилеры или через лицензированные инвестиционные фирмы. Такие операции классифицируются как операции на вторичном рынке ОВГЗ.
Детальнее о том, как можно приобрести украинские облигации и помочь армии, читайте в нашем материале:

Как приобрести военные облигации Украины

По материалам: РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.