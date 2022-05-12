Рекордный рост: количество покупателей военных облигаций увеличилось в четыре раза — Finance.ua

Рекордный рост: количество покупателей военных облигаций увеличилось в четыре раза

Сегодня 08:35 — Фондовый рынок

На прошлой неделе произошло рекордное увеличение вкладчиков среди граждан и бизнеса за все время аукционов военных облигаций. В течение недели их количество выросло с 11,8 тысячи до 43,3 тысячи.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина

По данным прессслужбы, 10 мая Министерство финансов разместило военные облигации на сумму более 4,7 млрд гривен.

3-месячные облигации проданы на 1,297 млрд гривен со ставкой 9,5% годовых;

6-месячные облигации проданы на 3,594 млрд гривен со ставкой 10,0% годовых;

облигации на 1,5 года проданы на 87 млн гривен со ставкой 11,5% годовых.

Военные облигации — это целевые государственные долговые ценные бумаги, предназначенные для заимствований на рынке для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины и государства в условиях войны. Выплаты по таким облигациям на 100% гарантируются государством.

Аукционы по продаже военных облигаций проходят каждый вторник. В них участвуют именно банки — первичные дилеры (сейчас их 11).

При этом граждане и бизнес могут в любое время купить военные ОВГЗ через банки-первичные дилеры или через лицензированные инвестиционные фирмы. Такие операции классифицируются как операции на вторичном рынке ОВГЗ.

Детальнее о том, как можно приобрести украинские облигации и помочь армии, читайте в нашем материале:

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