Рекордный рост: количество покупателей военных облигаций увеличилось в четыре раза — Finance.ua

По данным прессслужбы, 10 мая Министерство финансов разместило военные облигации на сумму более 4,7 млрд гривен.
3-месячные облигации проданы на 1,297 млрд гривен со ставкой 9,5% годовых;
6-месячные облигации проданы на 3,594 млрд гривен со ставкой 10,0% годовых;
облигации на 1,5 года проданы на 87 млн гривен со ставкой 11,5% годовых.
Военные облигации — это целевые государственные долговые ценные бумаги, предназначенные для заимствований на рынке для финансирования потребностей Вооруженных сил Украины и государства в условиях войны. Выплаты по таким облигациям на 100% гарантируются государством.
Аукционы по продаже военных облигаций проходят каждый вторник. В них участвуют именно банки — первичные дилеры (сейчас их 11).
При этом граждане и бизнес могут в любое время купить военные ОВГЗ через банки-первичные дилеры или через лицензированные инвестиционные фирмы. Такие операции классифицируются как операции на вторичном рынке ОВГЗ.
Детальнее о том, как можно приобрести украинские облигации и помочь армии, читайте в нашем материале: