Правительство утвердило план на 2025 год. Он содержит 400 пунктов — Finance.ua

Правительство утвердило план на 2025 год. Он содержит 400 пунктов Сегодня 15:04 — Казна и Политика

Правительство утвердило план на 2025 год. Он содержит 400 пунктов

Кабинет министров утвердил План приоритетных действий Правительства с подробными задачами и целями, а также сроками и отчетностью.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.

«Правительство четко расставляет акценты на другие приоритеты в своей работе на 2025 год. Утверждаем правительственный План приоритетных действий, содержащий около 400 шагов в зонах ответственности всех министерств и ведомств», — подчеркнул он.

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По словам премьер-министра, в документе прописаны, в частности, обязательства перед партнерами по программе Ukraine Facility, по программе сотрудничества с МВФ, в рамках нашего евроинтеграционного трека.

Кроме того, план определяет сроки выполнения тех или иных задач, утверждены индикаторы, по которым будут оцениваться результаты.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о плане мер, подробно определяющих пути достижения целей и приоритетов правительства.

Основные направления:

Преодоление последствий войны — меры по восстановлению экономики, инфраструктуры и поддержке граждан.

Евроинтеграция — выполнение международных обязательств, в том числе учет Отчета о прогрессе Украины в рамках расширения ЕС и результатов переговоров Украина-ЕС.

Сотрудничество с МВФ — внедрение реформ в рамках международных финансовых программ.

План «Ukraine Facility» — реализация запланированных шагов в рамках поддержки ЕС.

Законодательные инициативы — принятие необходимых законов для экономического развития.

Присоединение к OECD — приближение членства в Организации экономического сотрудничества и развития.

Устойчивое развитие — меры по экономическому росту и социальному благосостоянию.

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