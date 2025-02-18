Правительство утвердило план на 2025 год. Он содержит 400 пунктов — Finance.ua
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Правительство утвердило план на 2025 год. Он содержит 400 пунктов

Казна и Политика
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Правительство утвердило план на 2025 год. Он содержит 400 пунктов
Правительство утвердило план на 2025 год. Он содержит 400 пунктов
Кабинет министров утвердил План приоритетных действий Правительства с подробными задачами и целями, а также сроками и отчетностью.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства.
«Правительство четко расставляет акценты на другие приоритеты в своей работе на 2025 год. Утверждаем правительственный План приоритетных действий, содержащий около 400 шагов в зонах ответственности всех министерств и ведомств», — подчеркнул он.
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По словам премьер-министра, в документе прописаны, в частности, обязательства перед партнерами по программе Ukraine Facility, по программе сотрудничества с МВФ, в рамках нашего евроинтеграционного трека.
Кроме того, план определяет сроки выполнения тех или иных задач, утверждены индикаторы, по которым будут оцениваться результаты.
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о плане мер, подробно определяющих пути достижения целей и приоритетов правительства.
Основные направления:
  • Преодоление последствий войны — меры по восстановлению экономики, инфраструктуры и поддержке граждан.
  • Евроинтеграция — выполнение международных обязательств, в том числе учет Отчета о прогрессе Украины в рамках расширения ЕС и результатов переговоров Украина-ЕС.
  • Сотрудничество с МВФ — внедрение реформ в рамках международных финансовых программ.
  • План «Ukraine Facility» — реализация запланированных шагов в рамках поддержки ЕС.
  • Законодательные инициативы — принятие необходимых законов для экономического развития.
  • Присоединение к OECD — приближение членства в Организации экономического сотрудничества и развития.
  • Устойчивое развитие — меры по экономическому росту и социальному благосостоянию.
По материалам:
Finance.ua
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