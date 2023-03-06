Правительство Украины планирует хранить запасы топлива на территории Европы — Finance.ua
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Правительство Украины планирует хранить запасы топлива на территории Европы

Казна и Политика
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Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона о государственных резервах. Документ предлагает предусмотреть возможность хранения запасов топлива на территории стран Европы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект № 9079.
Проект преследует цель реформирования действующей на сегодняшний день системы государственного материального резерва.
«Действующие основы функционирования государственного материального резерва, порядок его формирования и использования основываются на устаревших принципах и не учитывают современные изменения в ситуации, в которой находится Украина», — говорится в пояснительной записке.
Проектом закона предлагается:
  • разграничение государственного материального резерва и мобилизационного резерва, а также предлагается четкое определение балансодержателя как государственного материального резерва, так и балансодержателей мобилизационного резерва;
  • предусмотреть обновленные принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей;
  • законодательно закрепить понятие резервирования, порядок и критерии отбора резервантов;
  • усовершенствовать порядок проведения освежения материальных ценностей;
  • предусмотреть возможность хранения топлива на территории Европы;
  • ввести вариант штрафных санкций, который позволит усилить ответственность и дисциплинировать субъектов хозяйствования;
  • установить, что решение о применении денежных санкций является исполнительным документом;
  • освободить центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере государственных резервов, от уплаты судебного сбора;
  • создать защищенную автоматизированную базу данных, в соответствии с которой осуществляются хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации и формирование отчетности, с соблюдением требований законодательства, которым урегулированы вопросы доступа к информации с ограниченным доступом.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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