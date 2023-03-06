Правительство Украины планирует хранить запасы топлива на территории Европы — Finance.ua

Правительство Украины планирует хранить запасы топлива на территории Европы Сегодня 13:33 — Казна и Политика

Кабинет министров подал в Верховную Раду проект закона о государственных резервах. Документ предлагает предусмотреть возможность хранения запасов топлива на территории стран Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой проект № 9079

Проект преследует цель реформирования действующей на сегодняшний день системы государственного материального резерва.

«Действующие основы функционирования государственного материального резерва, порядок его формирования и использования основываются на устаревших принципах и не учитывают современные изменения в ситуации, в которой находится Украина», — говорится в пояснительной записке.

Проектом закона предлагается:

разграничение государственного материального резерва и мобилизационного резерва, а также предлагается четкое определение балансодержателя как государственного материального резерва, так и балансодержателей мобилизационного резерва;

предусмотреть обновленные принципы и направления формирования номенклатуры материальных ценностей;

законодательно закрепить понятие резервирования, порядок и критерии отбора резервантов;

усовершенствовать порядок проведения освежения материальных ценностей;

предусмотреть возможность хранения топлива на территории Европы;

ввести вариант штрафных санкций, который позволит усилить ответственность и дисциплинировать субъектов хозяйствования;

установить, что решение о применении денежных санкций является исполнительным документом;

освободить центральный орган исполнительной власти, который реализует государственную политику в сфере государственных резервов, от уплаты судебного сбора;

создать защищенную автоматизированную базу данных, в соответствии с которой осуществляются хранение, защита, учет, поиск, обобщение информации и формирование отчетности, с соблюдением требований законодательства, которым урегулированы вопросы доступа к информации с ограниченным доступом.

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