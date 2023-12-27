Правительство россии обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство россии обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения

54
Правительство россии решило перевести население на новые тарифы на электричество с 1 января.
Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на правительственное поручение, спущенное на региональный уровень.
Постановление датировано 23 декабря.
Новые нормы должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Нововведение предусматривает увеличение ставки тарифа при росте потребления.
При этом, согласно постановлению, нововведение обязали внедрить по всей стране.
Напоминаем:
Ранее в россии решили повысить тарифы на газ для населения.
К примеру, цены для потребителей «Газпрома» будут меняться в два этапа — с 1 июля 2024 года на 8% и еще на 8% - с 1 июля 2025 года.
Хотя в макропрогнозе с сентября 2022 года предполагалось более скромное повышение — по 7% в 2024 и 2025 годах.
Предыдущий раз цены на газ повышали в россии с 1 декабря 2022 года — на 8,5%.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.