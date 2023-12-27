Правительство россии обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения — Finance.ua

Правительство россии обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения Сегодня 13:33

Правительство россии решило перевести население на новые тарифы на электричество с 1 января.

Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на правительственное поручение, спущенное на региональный уровень.

Постановление датировано 23 декабря.

Новые нормы должны вступить в силу с 1 января 2024 года. Нововведение предусматривает увеличение ставки тарифа при росте потребления.

При этом, согласно постановлению, нововведение обязали внедрить по всей стране.

Напоминаем:

Ранее в россии решили повысить тарифы на газ для населения.

К примеру, цены для потребителей «Газпрома» будут меняться в два этапа — с 1 июля 2024 года на 8% и еще на 8% - с 1 июля 2025 года.

Хотя в макропрогнозе с сентября 2022 года предполагалось более скромное повышение — по 7% в 2024 и 2025 годах.

Предыдущий раз цены на газ повышали в россии с 1 декабря 2022 года — на 8,5%.

УНІАН По материалам:

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