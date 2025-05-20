Правительство рф заинтересовано обвалить рубль, чтобы залатать бюджет — СМИ — Finance.ua
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Правительство рф заинтересовано обвалить рубль, чтобы залатать бюджет — СМИ

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российские власти заинтересованы в постепенном удешевлении рубля до уровня 100 за доллар, что может поспособствовать увеличению поступлений в бюджет.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве рф.
Источник, пожелавший остаться анонимным, отметил, что есть общий интерес к ослаблению рубля — например, до уровня около 100 за доллар — при условии, что падение будет постепенным и не выйдет за эти пределы.
Позиция источника в целом совпадает с прогнозом правительства рф по среднему курсу в 94,3 рубля за доллар в 2025 году.
Более слабый рубль поможет правительству пополнить государственную казну в условиях снижения нефтяных доходов, вызванного как укреплением валюты, так и международными санкциями и падением мировых цен на энергоносители, пишет агентство. Это уже заставило россию в три раза увеличить прогноз дефицита бюджета в этом году.
Источник также сообщил, что курс на уровне 110−120 рублей за доллар был бы выгоден бюджету благодаря росту нефтяных поступлений в рублях, но правительство и Центробанк не приветствовали бы сопутствующий рост инфляции.
В текущем году рубль укрепился примерно на 40% и торгуется вблизи 80 за доллар. Укрепление рубля в основном связано с ожиданием мирного урегулирования войны в Украине и сокращением импорта — высокие процентные ставки в стране делают дорогими как кредиты, так и импортные товары.
Однако аналитики предупреждают, что отрицательный результат первых за три года прямых переговоров между россией и Украиной или новых западных санкций могут вызвать массовую скупку иностранной валюты.
Власти рф регулируют валютный рынок через обязательную продажу валюты экспортерами, ежедневные интервенции и валютный контроль, введенный после вторжения россии в Украину в 2022 году.
По материалам:
Економічна Правда
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