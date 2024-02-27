Правительство рф вводит запрет на экспорт бензина — Finance.ua

Правительство рф вводит запрет на экспорт бензина
Правительство россии с 1 марта на полгода запретит экспорт бензина и увеличит норматив продажи дизельного топлива на бирже до 16%. Такие меры хотят принять для борьбы с ростом цен на топливо.
Об этом пишет РБК со ссылкой на источник в правительстве, а также Интерфакс со ссылкой на представителя вице-премьера рф Александра Новака.
Новак, по данным РБК, был инициатором запрета экспорта бензина. «С целью нивелирования ажиотажного спроса на нефтепродукты необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов», — говорилось в письме Новака, направленном главе правительства.
Вице-премьер напоминал о приближении сезона повышенного спроса на горючее, связанного с периодом весенних полевых работ, плановыми ремонтами на НПЗ, а также летними отпусками.
Временный запрет на экспорт не касается уже согласованных поставок в страны ЕАЭС, в Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию.
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