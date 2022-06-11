Правительство разрешит уезжать за границу еще одной категории мужчин — Finance.ua

Правительство разрешит уезжать за границу еще одной категории мужчин

Сегодня 14:34 — Казна и Политика

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Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков рассказал в интервью сайту Факты ICTV , что мужчинам из IT-индустрии могут разрешить уехать за границу во время военного положения, а также сообщил о подготовке системы бронирования кадров от мобилизации.

Он объяснил, что когда началась война, 70% IT-компаний сумели не только не снизить темпы ведения бизнеса, но и привлечь новых клиентов, к тому же чуть более половины компаний ожидают роста своего бизнеса даже в условиях войны.

«Можно сказать, что сегодня мы видим IT как одну из ключевых отраслей украинской экономики», — сказал замминистра, уточнив, что часть компаний из этой отрасли активно платит налоги, серьезно поддерживая таким образом экономику Украины.

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По словам Борнякова, проблема выезда за границу становится все более актуальной, потому что никто не ожидал, что война продлится так долго, и сейчас никто не знает, когда она закончится.

«Персональный контакт очень важен. Есть такие вещи, как конференции, бизнес-форумы, на которых нужно присутствовать, демонстрировать свой бизнес и привлекать новых клиентов. Это можно было откладывать на месяц-другой, но теперь ситуация такая, что откладывать уже некуда», — отметил он.

Замминистра рассказал, что Минцифры совместно с Минобороны, Генштабом и Минэкономики создают механизм, по которому можно будет выезжать на короткий срок при условии, что человек вернется, решив рабочие дела.

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«Через несколько дней должно быть уже решение, которое должно быть общим. Нужно, чтобы все ветви власти приняли это решение, прежде всего Минобороны. Мы видим, что понимание уже есть. Речь идет максимум о двух-трех неделях, но я думаю, что даже если речь пойдет о 5-7 рабочих днях, этого будет достаточно, чтобы решить вопрос и вернуться назад», — заявил Борняков.

Он объяснил, что модель предусматривает, что компания будет подавать ограниченный список людей — например, не более 10% — и его будут рассматривать в Минобороны и Минэкономики, которые будут выдавать разрешение. Его получают пограничники и человек, которому оно необходимо. После этого он может выехать на тот срок, который указан в разрешении, в ту страну, которая указана.

Кроме того, в Минцифры рассматривают систему бронирования некоторых специалистов.

«Это большая проблема, ведь если есть контракт и заказчик, который платит за большую команду IT-специалистов, и это могут быть сотни тысяч долларов в месяц, а потом из этой команды забирают несколько ключевых людей, работа может остановиться полностью. Мы это понимаем, поэтому планируем делать механизм бронирования через программу Дія», — сообщил замминистра.

По его словам, позиция министерства состоит в том, что сегодня IT-специалисты не являются приоритетной категорией для мобилизации.

«Мы работаем над тем, чтобы по крайней мере какая-то часть компаний могла забронировать наиболее критических сотрудников, и они могли и дальше выполнять свои обязательства перед клиентами. На данный момент удалось более тысячи человек забронировать по стандартному механизму, чтобы сохранить бизнес и рабочие места для компаний, но IT-индустрия — это 280 тыс. человек», — заявил Борняков.

Он уточнил, что сейчас есть действующий механизм бронирования, но очень сложный и непрозрачный.

Позиция президента касательно выезда мужчин из Украины

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский ответил на петицию об отмене запрета выезда для мужчин призывного возраста из Украины. Порядок выезда в период военного положения определяет Кабинет Министров. Он поручил премьер-министру Денису Шмыгалю проработать поставленные в петиции вопросы.

Напомним, в условиях действия военного положения в Украине мужчины от 18 до 60 лет не могут законно уехать из страны. Разрешается выезд только по таким основаниям, как непригодность к военной службе, наличие трех несовершеннолетних детей, приемных детей, уход за лицами с инвалидностью и так далее.

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