Правительство изменило порядок выезда за границу для некоторых категорий граждан — Finance.ua

Правительство изменило порядок выезда за границу для некоторых категорий граждан

Сегодня 11:06 — Казна и Политика

Правительство изменило порядок выезда за границу для некоторых категорий граждан

Кабинет министров внес изменения в Правила пересечения государственной границы гражданами Украины. Изменения касаются лиц с инвалидностью и их сопровождающих.

Об этом свидетельствует постановление от 29 марта 2022 г. № 383

Согласно документу, в случае введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения лица с инвалидностью имеют право пересекать государственную границу при наличии: справки к акту осмотра медико-социальной экспертной комиссией или удостоверение, подтверждающее соответствующий статус, пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи, в которых указана группа и причина инвалидности, или справки для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на пенсию или социальную помощь.

Пересечение государственной границы может совершаться:

лицом с инвалидностью I или II группы — в сопровождении одного или обоих родителей, на иждивении которых находится такое лицо с инвалидностью, жены/супруга, совершеннолетних сына/дочери, их жены/супруга (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);

лицом с инвалидностью III группы — в сопровождении супруги/супруга (при наличии документов, подтверждающих родственные связи и инвалидность);

лицом с инвалидностью I или II группы или другим лицом, нуждающимся в постоянном уходе, — в сопровождении лица, осуществляющего постоянный уход за указанными категориями лиц (при наличии документов (удостоверения, справки) о получении компенсации (помощи, надбавки) на уход, а в случае сопровождения лица с инвалидностью I или II группы — дополнительно документов, подтверждающих инвалидность);

лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным, — в сопровождении его опекуна, а в случае если опекун такому лицу не назначен, — в сопровождении одного из совершеннолетних членов семьи;

лицами с инвалидностью или другими лицами, требующими постоянного ухода, проживающими/находящимися в заведениях/учреждениях различных форм собственности и подчинения и получающими социальные услуги стационарного ухода, паллиативного ухода, поддержанного проживания — в сопровождении лиц, в том числе работников заведения ухода, уполномоченных директором заведения.

Выезд за пределы Украины лиц с инвалидностью, детей с инвалидностью или других лиц, нуждающихся в постоянном уходе, вместе с сопровождающим лицом может совершаться не более одного раза со времени введения на территории Украины чрезвычайного или военного положения до его прекращения или отмены.

Лица с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью имеют первоочередное право на прохождение предусмотренных законодательством видов контроля в пунктах пропуска через государственную границу. Вместе с указанными лицами в приоритетном порядке могут следовать сопровождающие их лица.

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