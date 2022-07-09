Правительство разрабатывает новую программу упрощения требований для бизнеса — Finance.ua

Правительство разрабатывает новую программу упрощения требований для бизнеса Сегодня 17:03 — Казна и Политика

Правительство разрабатывает новую программу упрощения требований для бизнеса

К 2032 году уровень налоговых взиманий из экономики должен снизиться с 45 до 20%.

Об этом заявила в ходе онлайн-конференции Forbes «Строим вместе» первый вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко, сообщает пресс-служба министерства.

Как отмечается, правительство стремится сократить объемы присутствия государства в экономике, чтобы стимулировать экономический рост. С этой целью предполагается снижение к 2032 году уровня налоговых взиманий из экономики с 45 до 20%.

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«Экономический рост — это результат предпринимательской деятельности миллионов людей. Безопасность, верховенство права и оптимальный объем вмешательства государства в экономику — три составляющие, которые его обеспечат», — подчеркнула Свириденко.

Чтобы обеспечить верховенство права, правительство изучает возможность заимствовать опыт применения британских правовых норм для новых инвестиций от 15 млн грн.

Планируется масштабная реформа трудового законодательства, которая поможет бизнесу развиваться динамично. Речь идет, в первую очередь, об имплементации норм ЕС и конвенций МОТ, расширении спектра трудовых договоров, упрощении процедуры входа-выхода работников на рынок труда.

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Правительство делает ставку на экспортную модель роста. В настоящее время экспорт составляет 35% ВВП (из них сырье — 75%). Цель — поднять его до 50%. При этом 75% должны составлять готовые товары и услуги.

Также важной стратегией является ориентация на малый и средний бизнес. Его вклад в ВВП должен быть максимально возможным. По такому пути шла Польша, когда готовилась стать частью ЕС. Для этого правительство запускает серию грантовых программ. Бизнес получит ресурсы, которые он может вложить в собственное дело.

«Это все стратегия, но часто война вынуждает Правительство принимать отдельные тактические решения в ручном режиме. Например, внедрять список товаров критического импорта. Однако, как только проходит угроза, мы готовы их отменять. И постановление Кабинета Министров о снятии ограничений по пересчету валюты при импорте» товаров это хорошо демонстрирует", — отметила Свириденко.

Министр экономики добавила, что, несмотря на все тактические шаги, обусловленные войной, Украина движется в сторону минимизации участия государства в экономических процессах. Это один из важных рецептов для восстановления и роста.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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